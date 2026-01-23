scorecardresearch
 
NEET PG की एग्जाम तारीखों का हुआ ऐलान, उम्मीदवारों ने ली राहत की सांस, जानें कब होगी परीक्षा

NEET PG एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई है. NBEMS ने परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया है. तो चलिए जानते हैं कि कब होगा परीक्षा का आयोजन.

NBEMS ने NEET PG 2026 की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है. (Photo: Pexels)
NEET PG परीक्षा की तैयार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अपडेट सामने आया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2026 और NEET MDS 2026 की परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है. लंबे समय से उम्मीदवार इन दोनों परीक्षा के शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी तैयारी और भी तेज कर देनी चाहिए. बता दें कि  NEET PG परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त, 2026 को होगा. 

वहीं, NEET MDS 2026 की परीक्षा का आयोजन 2 मई, 2026 को किया जाएगा. इसके लिए इटर्नशिप पूरी करने की आखिरी तारीख 31 मई है. 

इन दिन तक खत्म करनी होगी इटर्नशिप

NBEMS की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, NEET PG 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त, 2026 को होगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए इटर्नशिप पूरी करने की कटऑफ तारीख 30 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है. इसका साफ मतलब यह है कि जो भी उम्मीदवार MD, MD या PG डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, उन्हें इस तारीख तक अपनी इटर्नशिप पूरी करनी होगी.

NEET MDS 2026 की परीक्षा तारीख 

दूसरी ओर NEET MDS 2026 की परीक्षा तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है. इसके लिए परीक्षा 2 मई, 2026 को होगी. इसके लिए इटर्नशिप पूरी करने की आखिरी तारीख 31 मई, 2026 निर्धारित की गई है. दोनों परीक्षाओं का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा. 

बता दें कि NEET PG परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को MD, MD या PG डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन दिया जाता है. वहीं,  NEET MDS परीक्षा के चलते डेंटल छात्रों को  MDS कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
