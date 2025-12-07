scorecardresearch
 
NEET PG में एडमिशन के लिए बढ़ी 2,620 नई सीटें, जल्द करें अप्लाई

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG के दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है. इसके लिए 2,620 और नई सीटें जोड़ दी गई हैं.

NEET PG 2025 के दूसरे राउंड के लिए जारी हुई 2620 नई सीटें. (Photo: Pexels )
NEET PG के दूसरे चरण के लिए मेडिकल काउंसिल कमेटी ने सीटों को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है. इसके तहत कुल 2,620 नई सीटें जोड़ी गई हैं. ऐसे में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अवसर बढ़ गए हैं. 

बता दें कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 5 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं. ये खबर उन उम्मीदवारों को राहत देने वाली हैं, जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिली थी. इसमें रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है. वे 9 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

इस तरह कर सकते हैं अप्लाई 

MCC ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए आवेदन की शुरुआत 5 दिसंबर से कर दी है. जिन भी उम्मीदवारों ने पहले राउंड में भाग नहीं लिया था या जो भी अपग्रेड करना चाहते हैं,  वे ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

वर्चुअल सीटों भी हो रही हैं शो

बता दें कि MCC ने नई सीटों के साथ वर्चुअल खाली सीटें भी जारी की हैं. वर्चुअल सीटों का मतलब है कि पहले राउंड में आवंटित हुई सीटें जिसे उम्मीदवार ने छोड़ दिया.

सीटों का बढ़ना क्यों इतना जरूरी?

मेडिकल में 2,620 नए सीटों का जुड़ना इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव है. ये सीटें कई मेडिकल कॉलेजों के कोर्स में जोड़ दी गई हैं. इससे कट-ऑफ रैंक पर सीधा असर देखने को मिलेगा. 

