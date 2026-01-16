scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद में NCERT की नकली किताबों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, हजारों पायरेटेड पुस्तकें जब्त, देखें- वीडियो

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और NCERT ने मिलकर नकली पाठ्यपुस्तकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गाजियाबाद में छापेमारी कर 32 हजार से ज्यादा पायरेटेड NCERT किताबें जब्त की गईं. इसके अलावा दो प्रिंटिंग मशीनें, एल्यूमिनियम प्रिंटिंग प्लेट्स, कागज के रोल और स्याही भी जब्त की गई, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध छपाई की पुष्टि होती है.

Advertisement
X
NCERT और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अवैध किताब छापने वाली फैक्ट्री पर छापा (Photo: Screen Grab)
NCERT और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अवैध किताब छापने वाली फैक्ट्री पर छापा (Photo: Screen Grab)

एनसीईआरटी (NCERT) ने नकली पाठ्यपुस्तकों की छपाई और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक अवैध प्रिंटिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में करीब 32 हजार पायरेटेड NCERT किताबें जब्त की गई हैं.

क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके के गांव जावली में स्थित एक प्रिंटिंग यूनिट पर छापा मारा. छापे के दौरान अलग-अलग कक्षाओं और विषयों की नकली NCERT किताबें बरामद हुईं. इसके अलावा दो प्रिंटिंग मशीनें, एल्यूमिनियम प्रिंटिंग प्लेट्स, कागज के रोल और स्याही भी जब्त की गई, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध छपाई की पुष्टि होती है.

ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज FIR नंबर 336/2025 (दिनांक 11 नवंबर 2025) की जांच के दौरान सामने आए इनपुट्स के आधार पर की गई. मामला भारतीय न्याय संहिता और कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत दर्ज है. छापेमारी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान NCERT के प्रकाशन प्रभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने नकली किताबों की पहचान और सत्यापन में तकनीकी सहायता दी.

Advertisement

NCERT ने साफ कहा है कि उसकी किताबों की अनधिकृत छपाई, वितरण या बिक्री कानूनन अपराध है. ऐसे फर्जी पाठ्यपुस्तक न सिर्फ कॉपीराइट का उल्लंघन हैं, बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए भी नुकसानदेह हैं क्योंकि इनमें अक्सर गलत या घटिया सामग्री पाई जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

Removal of great from mughal rulers in nct books intensifies politics
NCERT किताबों में अकबर और टीपू सुल्तान के नाम से हटा 'ग्रेट'
Removing the word great from Mughal rulers in NCERT books causes political debate
NCERT की किताबों में बड़ा बदलाव, अकबर-टीपू सुल्तान नहीं रहे 'ग्रेट'!
NCERT AI
क्लास थ्री से बच्चे करेंगे AI की पढ़ाई, NCERT ने कर ली तैयारी
NCERT ने विज्ञान विषय में आयुर्वेद भी जोड़ दिया है. (Photo: Freepik)
अब आयुर्वेद पढ़ेंगे कक्षा 6 और 8 के छात्र, विज्ञान के साथ सिखाई जाएगी स्वस्थ जीवनशैली
NCERT has opened applications for various roles within its Media Production Division
NCERT अब सभी बोर्ड के 10वीं-12वीं प्रमाणपत्रों को देगी बराबरी का दर्जा

परिषद ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही NCERT की किताबें खरीदें और अगर कहीं नकली किताबों की आशंका हो तो NCERT या स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें.

क्यों होती है पाइरेसी?

हर साल बोर्ड परीक्षाओं और नए सत्र से पहले NCERT किताबों की मांग अचानक बढ़ जाती है. इसी का फायदा उठाकर अवैध प्रिंटर नकली किताबें छापकर बाजार में उतार देते हैं. ये किताबें सस्ती जरूर होती हैं, लेकिन इनमें अक्सर पाठ्यक्रम की गलत जानकारी, छपाई की खराब गुणवत्ता और अधूरी सामग्री पाई जाती है. इससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी सीधे प्रभावित होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement