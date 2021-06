Maharashtra Board 10th Result 2021 Date: महाराष्‍ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्‍जाम रिजल्‍ट 15 जुलाई तक जारी करेगा. शिक्षामंत्री ने कहा कि छात्रों को बगैर परीक्षा के पास किया जा रहा है मगर कक्षा 11 में एडमिशन के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET) जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी.

📢 Important Update: For uniformity & comparability in #FYJC admissions and to ensure fair play for students across all boards, the state government will conduct a CET for all Std 10th students on an OPTIONAL basis around July-end or August first week #CET #SSC #admissions #fyjc pic.twitter.com/Upwv7jLBgY