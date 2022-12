CBSE 12th Maths Preperation: बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बनाएं 50 दिन का ये प्लान, आसान होगा इम्तिहान

सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा अब से लगभग दो महीने दूर है. इस बचे समय में स्मार्ट लर्निंग और सावधानीपूर्वक बनाया गया 50 डेज प्लान ही मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए महत्वपूर्ण है. सत्र 2022-23 के लिए 12वीं कक्षा के मैथ्स करीकुलम और सैंपल क्वेश्चन पेपर के जरिए स्मार्ट लर्निंग की जा सकती है. एलकॉन इंटरनेशनल स्कूल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (मैथ्स) राजीव झा से जानिए मैथ्स की तैयारी से जुड़े कुछ टॉपिक और स्मार्ट लर्निंग का तरीका और स्ट्रेटजी.

मैथ्स के जरूरी टॉपिक्स:

मैथ्स में सबसे जरूरी होता है ये जानना कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा सवाल जरूर पूछे जाते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक्स दे रहे हैं, जिनकी पहले 10 दिनों में पूरी तैयारी कर लें.

Topics

Equivalence Relation

Principal value branch of Inverse Trigonometry

Solving linear equations by Matrix method

Increasing and Decreasing function

Maximum and Minimum value of the function

Integration, Area under curve and straight line by Integration

Homogeneous and Linear Differential Equations

Vectors, Straight lines of Three Dimensional Geometry

Linear Programming Problem, Bayee,s Theorem of Probability.

NCERT बुक्स को दें वक्त

परीक्षा में लगभग 80% सवाल सीधे एनसीईआरटी बुक से आने की संभावना है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त एनसीईआरटी की किताबों से तैयारी करें.

रिविजन स्ट्रेटजी

1. एक बार अगर आप किसी प्रश्न को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो उनका रिव‍िजन बहुत आसान हो जाता है.

2. मैथ में रिविजन के लिए लिखित अभ्यास जरूरी है. मैथ के लिए रोजाना 2 घंटे पढ़ने के लिए जरूर दें.

शॉर्टकट तरीका: कहां से किसकी तैयारी करें

प्रश्नपत्र में बीस प्रतिशत प्रश्न HOTS (हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स) के होंगे. इसके लिए छात्रों को एनसीईआरटी एग्जम्पलर करना चाहिए.

1 अंक के MCQs (बहुविकल्पीय प्रश्न) के लिए NCERT एक्जामप्लर बहुत मददगार होगा.

जो विषय HOTS के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे हैं तुल्यता संबंध, निरंतरता, एकीकरण, त्रि आयामी ज्यामिति, प्रोबैबिलिटीज.

कैसा आएगा पेपर

इस साल कक्षा 12 गणित प्रश्न पत्र में कुल 38 प्रश्न होंगे. इसमें 18 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के होंगे और दो प्रश्न अभिकथन- कारण प्रकार 1 अंक के होंगे. अति लघु उत्तरीय 5 प्रश्न, प्रत्येक 2 अंकों का होगा. लघु उत्तरीय प्रकार के 6 प्रश्न प्रत्येक 3 अंकों के. दीर्घ उत्तरीय प्रकार के 4 प्रश्न, प्रत्येक 5 अंक का होगा. उप-भागों के साथ 4 अंकों के 3 केस आधारित प्रश्न होंगे हालांकि इसमें आंतरिक विकल्प होंगे.

ट‍िप्स एंड ट्रिक्स

मैथ्स की प्रैक्ट‍िस हमेशा शांत और फोकस्ड रहकरें.

हर सवाल के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है.

हर एक अंक, दो अंक, तीन अंक, पांच अंक, चार अंक वाले प्रश्न के लिए क्रमश: दो, चार, छह, दस, आठ मिनट से अधिक नहीं देना चाहिए.

अगर सैंपल पेपर से तैयारी कर रहे हैं तो अंत में संशोधन के लिए 15 मिनट बचाकर चलें.

अगर आप किसी विशेष प्रश्न के साथ अटक जाएं तो इंतजार न करें, तुरंत अगले प्रश्न पर जाना चाहिए.

अन्य ज्ञात प्रश्नों को हल करने के बाद वापस अटकने वाले सवाल पर आना चाहिए.

इस सत्र में हटाए गए टॉपिक्स

Binary Operation, Inverse of a matrix by elementary operations, Properties of Determinants, Rolle’s Theorem and Langrange’s Mean Value Theorem, Tangents and Normals, Integration as sum of limits, Forming Differential Equation, Scalar Triple Product, Planes, Binomial Distribution in Probability.

(CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अब कुछ ही वक्त शेष है. देशभर में छात्र-छात्राएं इनकी तैयारी में जुट गए हैं. aajtak.in की इस खास सीरीज में इन्हीं छात्र-छात्राओं की सहूलियत के लिए प्रस्तुत हैं अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट्स की वो टिप्स जो उस विषय के पेपर की तैयारियों को आसान बना देंगे.)