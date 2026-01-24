JEE Main 2026 में इस साल इतना जा सकता है कटऑफ, यहां पर देख लें लिस्ट

भारत की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षाओं में JEE का नाम भी शामिल है. हर साल लाखों छात्र IIT में एडमिशन लेने के लिए इस परीक्षा को देते हैं. ऐसे में JEE Main 2026 को लेकर छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल कटऑफ को लेकर होता है. हालांकि, अभी तक NTA ने ऑफिशियल कटऑफ जारी नहीं किया है लेकिन कैटेगरी वाइज संभावित कटऑफ को लेकर अनुमान सामने आ गए हैं.

ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार कितना कटऑफ जा सकता है.

2026 में क्या है ट्रेंड?

पिछले कुछ सालों के ट्रेंड और कॉम्पिटिशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल कटऑफ में थोड़ा हाइक आ सकता है. इसका मतलब है कि छात्रों को अपने लेवल को थोड़ा और अप करने की जरूरत है.

कैटेगरी वाइस ये है कटऑफ

जनरल (General) कैटेगरी का 93 – 95 तक

ईडब्ल्यूएस (Gen-EWS) कैटेगरी का 80 – 82 तक

ओबीसी (OBC-NCL) कैटेगरी के लिए ये 79 – 81 तक

एससी (SC) कैटेगरी के लिए ये कटऑफ 60 – 63 तक जा सकता है.

एसटी (ST) कैटेगरी का 47 – 50 तक

दिव्यांग (PwD) कैटेगरी का 0.001 – 1 तक पर्सेंटाइल जा सकता है

हर साल बढ़ रही है छात्रों की संख्या

हर साल परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में बढ़त हो रही है. ऑनलाइन कोचिंग और फ्री रिसोर्स की वजह से छोटे शहरों में भी JEE परीक्षा का लेवल बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से छात्रों की संख्या में हर साल उछाल देखने को मिल रहा है.

उम्मीदवारों को दी गई सलाह

इस दौरान उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होते ही वे अपना स्कोरबोर्ड ध्यान से जांचें, कैटेगरी के हिसाब से कटऑफ से तुलना करें और आगे की प्लानिंग करें.

