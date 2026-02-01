scorecardresearch
 
JEE Mains 2026 सेशन 2 के लिए आवेदन शुरू, इस दिन आएगा सत्र 1 का आंसर-की, जान लें अब होगी परीक्षा?

JEE Mains 2026 सेशन 2 के लिए एग्जाम 2 से 9 अप्रैल के बीच दो शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी. ऐसे में NTA ने ऐलान कर दिया है कि जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए के रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू हो गए हैं. साथ ही बताया है कि सेशन 1 पेपर की प्रोविजनल आंसर-की 4 फरवरी को जारी की जाएगी. 

JEE Mains 2026 सेशन 2 के लिए एग्जाम 2 से 9 अप्रैल के बीच दो शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी. (Photo: Pexels)
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Mains 2026 सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया है. उम्मीदवार 1 फरवरी यानी आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. वो ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं. साथ ही हाल में खत्म हुए जेईई मेन सेशन 1 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की 4 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा. 

सेशन 2 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है. 

सेशन 2 के लिए इन महीने में होगी परीक्षा 

JEE Main 2026 सेशन 2 का एग्जाम 2 से 9 अप्रैल, 2026 के बीच दो शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी. सिटी अलॉटमेंट स्लिप और एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और परीक्षा की डिटेल्स, जैसे तारीख, समय और सेंटर, ध्यान से चेक करनी होगी. 

4 फरवरी को जारी होगी आंसर-की

वहीं, 4 फरवरी 2026 को JEE Main 2026 सेशन 1 की आंसर-की जारी कर देगा. उम्मीदवार 4 से फरवरी से चैलेंज विंडो के दौरान आंसर-की को चैलेंज कर सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर फाइनल रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक घोषित किया जाएगा. 

क्यों अहम है सेशन 2 पेपर?

JEE Main 2026 सेशन 2 इसलिए भी बेहद खास है ताकि छात्र खुद को साबित करने का एक और मौका दे सकें. इसका आयोजन इसलिए भी करवाया जाता है ताकि छात्र अपने पहले सेशन के स्कोर को सुधार सकें. 

इस तरह कर लें आवेदन 

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा. 
  • जब विंडो ओपन हो जाए, तो उसपर रजिस्टर करें और अपना एप्लीकेशन ID पाएं. 
  • एजेंसी की ओर से मांगी गई सारी डिटेल को फिल करें. 
  • नियमों के मुताबिक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. 
  • इसके बाद से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपना फॉर्म सबमिट करें. 
---- समाप्त ----
