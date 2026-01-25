जारी हुआ JEE Main 2026 का एडमिट कार्ड, यहां से कर लें डाउनलोड

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से 28 और 29 जनवरी को आयोजित होने वाली जेईई मेन 2026 के सत्र-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवार NTA आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करना होगा.

बता दें कि परीक्षा केंद्र पर एंट्री के लिए अपने साथ एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें. इसके बिना आपको हॉल में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी.

ये है परीक्षा का पूरा शेड्यूल

NTA ने 28 जनवरी 2026 को होने वाली जेईई मेन (बीई/बीटेक) परीक्षा के दो शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. इसके साथ ही 29 जनवरी 2026 को जेईई मेन (बीआर्क और बीप्लानिंग) की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. बीआर्क के लिए ड्रॉइंग टेस्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा.

परीक्षा केंद्र पर सही समय पर लें एंट्री

एडमिट कार्ड जारी करने के साथ NTA ने छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की है. उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंच जाएं. सुबह शिफ्ट वालों के लिए प्रवेश का समय सुबह 7 से 8.30 बजे तक के लिए है. वहीं, शाम के शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 2.30 बजे तय की गई है.

इस तरह करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको जेईई मेन एडमिट कार्ड का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.

आपके सामने आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर शो हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर लें.





