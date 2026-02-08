scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जौनपुर CTET परीक्षा में दो युवक गिरफ्तार, दूसरे की जगह दे रहे थे पेपर, इस तरह हुआ खुलासा

जौनपुर में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. बायोमेट्रिक जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद परीक्षा केंद्र पर फर्जीवाड़े के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 

Advertisement
X
जौनपुर में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. (Photo:PTI)
जौनपुर में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. (Photo:PTI)

जौनपुर में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) परीक्षा के दौरान दूसरे की जगह पेपर देते हुए दो सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है. इसकी जानकारी बायोमेट्रिक जांच के दौरान सामने आई है. बायोमेट्रिक मिलान न होने पर उनके फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ. सख्ती से पूछताछ किए जाने के बाद दोनों ने अपना जुर्म कुबूल लिया है.  इसके बाद से दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

जांच में मिला सबूत 

बायोमेट्रिक अटेंडेंस से दोनों उम्मीदवारों के संदिग्ध होने की जानकारी मिली जिसके बाद से जांच की गई, तो पता चला कि दोनों अभ्यर्थी दूसरे की जगह पर पेपर दे रहे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

band baja master team fighting on road in muzaffarnagar
बैंड-बाजा टीम के दो मास्टर ने एक दूसरे को पीटा
खुद को महिला का पति बताकर एक-दूसरे को पीटते युवक. (Photo: Screengrab)
UP: एक महिला के लिए भिड़े दो पति, लात-घूंसों से एक दूसरे को पीटा
पुलिस की दस्तक के बाद युवक ने लगा ली आग. (Photo: Screengrab)
Kanpur: रूम में बंद होकर युवक ने खुद को लगा ली आग, सामने आई ये वजह
तीनों बहनों के पिता की लिव इन पार्टनर ने किया था सुसाइड. (Photo: ITG)
पिता की लिव-इन पार्टनर और 3 शादियां... ट्रिपल सुसाइड केस में जुड़ रहीं नई कड़ियां
साइबर ठगी के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई. (Photo: Representational )
अलीगढ़ साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, 6 राज्यों से 12 ठग गिरफ्तार... ऐसे करते थे ठगी

आधार कार्ड भी बनवाया नकली 

इस घटना की जानाकरी पुलिस को देते हुए दोनों के खिलाफ एक्शन लिया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों ने फर्जीवाड़ा कर प्रवेश पत्र में अपनी तस्वीरें लगा ली थी. इसके साथ ही आधार कार्ड भी नकली बनवा ली थी. लेकिन, बॉयोमेट्रिक मिलान में पकड़े गए है. सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. हालांकि, अभी भी दोनों से पूछताछ की जा रही है. 


प्रिंसिपल ने दिया बयान 

कॉलेज के प्रिंसिपल डां.राम आसरे ने बताया कि परीक्षा के दौरान सीबीएसई के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से फोन आया कि कॉलेज के दो केंद्रों पर परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक डाटा मिसमैच हो रहा है, जिसके बाद जांच में मालूम हुआ कि दोनों परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर रहे थे. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement