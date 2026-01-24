scorecardresearch
 
IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 जारी, 1 फरवरी को होगा मेंस एग्जाम

आईबीपीएस ने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब 1 फरवरी 2026 को होने वाली मेंस एग्जाम में शामिल होंगे. रिजल्ट अभ्यर्थी ibps.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके देख सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू नहीं होगा और अंतिम चयन मेंस एग्जाम के आधार पर किया जाएगा..

इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू नहीं होगा. (Photo: ibps.in)
बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) ने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार अब अपने प्रदर्शन का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. रिजल्ट के साथ ही अब सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है, जो उन्हें सरकारी बैंक में स्थिर करियर की ओर ले जाएगा. 

जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने से लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.

कब हुई थी परीक्षा?

आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) ने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. आरआरबी क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) की प्रारंभिक परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी.

अब आगे क्या होगा?
जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में पास हो गए हैं, वे अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की मुख्य परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी.

इस भर्ती प्रक्रिया में केवल दो चरण होते हैं
प्रारंभिक परीक्षा
मुख्य परीक्षा

इस पद के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, यानी अंतिम चयन पूरी तरह मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा.

रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं—

आधिकारिक वेबसाइट ibps.in वेबसाइट पर जाएं.
RRB Clerk (Office Assistant) Prelims Result लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड डालें.
सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
रिजल्ट डाउनलोड कर लें और सुरक्षित रखें.

उम्मीदवारों के लिए सलाह
जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, वे अब बिना समय गंवाए मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षा की तारीख नजदीक है. साथ ही एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड और अन्य अपडेट के लिए आईबीपीएस की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. मुख्य परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में क्लर्क के पद पर नौकरी मिलेगी, जो एक स्थिर और सम्मानजनक करियर का मौका देती है.

---- समाप्त ----
