सिर्फ AI नहीं... अब आएगा इन 3 टेक्नोलॉजी का जमाना, जिसने सीखा उसकी रॉकेट की तरह बढ़ेगी सैलरी!

Upcoming Jobs: अभी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त AI का है. लेकिन, सिर्फ AI के साथ-साथ कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं, जो आने वाले वक्त में जॉब सेक्टर में काफी बदलाव कर सकती हैं.

AI के इस दौर में टेक्नोलॉजी में और भी कई बदलाव होने वाले हैं. (Photo: Pixabay)
दुनिया इस वक्त सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में नहीं जा रही, बल्कि एक साथ कई बड़ी तकनीकी क्रांतियों के मुहाने पर खड़ी है. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव होने वाला है, जिसे जॉब सेक्टर का पूरा सिस्टम ही बदल सकता है. इंडिया टुडे एजुकेशन कॉन्क्लेव में प्रोफेसर दिनेश सिंह ने भी बताया कि आने वाले वक्त में सिर्फ एआई ही नहीं क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन का दौर भी आने वाला है. ऐसे में जो कोई इन टेक्नोलॉजी को सीख लेगा, उसका काफी फायदा होने वाला है. तो जानते हैं आखिर ये टेक्नोलॉजी हैं क्या और किस तरह फ्यूचर में इनसे बदलाव होने वाला है.

क्वांटम कंप्यूटिंग?

आज जिन कंप्यूटरों का हम इस्तेमाल करते हैं, वे 0 और 1 यानी बिट्स पर काम करते हैं. लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग इस पूरी परिभाषा को बदल देती है. इसमें इस्तेमाल होने वाले क्यूबिट्स superposition की वजह से एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, जिससे कंप्यूटिंग की स्पीड लाखों गुना बढ़ जाती है. क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकता है, जिनमें मौजूदा सुपरकंप्यूटर्स को कई साल लग सकते हैं. यही वजह है कि बैंकिंग सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, ड्रग डिस्कवरी, मौसम पूर्वानुमान और शेयर बाजार जैसे सेक्टर्स में इसे गेम-चेंजर माना जा रहा है.

यहां तक कि भारत भी इस रेस में शामिल है और National Quantum Mission के तहत लगातार काम कर रहा है. अभी क्वांटम एक्सपर्ट्स की संख्या बेहद कम है और आने वाले समय में यह हाई-पेइंग जॉब्स वाले सेक्टर्स में शामिल हो सकता है. खास बात ये है कि इस फील्ड में स्किल्ड लोगों को काफी ऊँची सैलरी मिलने वाली है.

न्यूक्लियर फ्यूजन

न्यूक्लियर फ्यूजन वो ही प्रोसेस है, जिससे सूरज ऊर्जा पैदा करता है. अब इसे धरती पर इस्तेमाल करने की तैयारी तेज हो रही है और अगर सफल होता है तो एनर्जी सेक्टर में क्रांति आ सकती है. 2022 में अमेरिका के NIF ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जहाँ फ्यूजन रिएक्शन में नेट एनर्जी गेन हुआ (रिएक्शन से ज्यादा आउटपुट मिलासे), हालांकि पूरे सिस्टम में अभी इनपुट ज्यादा था. इसके बाद अमेरिका, चीन, यूरोप और ब्रिटेन ने इस तकनीक में निवेश और तेज कर दिया है. इससे जिन्हें इस सेक्टर में नॉलेज होगी, उनकी लाइफ काफी अलग हो सकती है.

डेटा इंटेलिजेंस

AI को अपनाने वाली कंपनियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अब पिछले कुछ सालों में एआई ने कंपनियों में अहम जगह बना ली है. हाल ही में रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ टेक कंपनियां AI में इतना पैसा निवेश कर रही हैं, जो कई देशों के बजट के बराबर है. ऐसे में एआई एक्सपर्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और आने वाले वक्त में यह काफी अहम साबित हो सकता है. कई सेक्टर्स में AI स्किल रखने वाले प्रोफेशनल्स को पारंपरिक रोल्स से 2 से 3 गुना तक ज्यादा वेतन मिल रहा है.
 

