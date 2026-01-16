नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए फिर बढ़ी छुट्टियां, अब इस दिन खुलेंगे स्कूल

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए नोएडा के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक, जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को अगले दो दिन यानी 17 जनवरी तक बंद रहेंगे. बता दें कि बढ़ती सर्दी को देखते हुए इससे पहले कक्षाओं को 15 जनवरी तक के लिए बंद किया गया था लेकिन एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है.

बच्चों के हेल्थ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. ज्यादा ठंड की वजह से छोटे बच्चों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है.

कब खुलेंगे स्कूल?

डीएम की ओर से जारी हुए आदेश में बताया गया कि सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखा जाएगा. ये आदेश केवल नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए जारी किया गया है. कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं ऑफलाइन मोड में चलती रहेंगी. ऐसे में 18 जनवरी को संडे का दिन है, तो अब स्कूलों को 19 जनवरी से ही खोला जाएगा.

यूपी के इन जिलों में भी बंद हैं स्कूल

नोएडा के अलावा भी यूपी के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इनमें प्रयागराज में 20 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. साथ ही सहारनपुर और बिजनौर में भी 8वीं तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है.

