School Closed: यूपी के कई जिलों में आज भी बंद 12वीं तक के स्कूल, बारिश के चलते छुट्टी

UP School Closed Due To Rain Alert: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते तीन दिनों से बारिश हो रही है. जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई इलाके जलमग्न हैं. इस बीच IMD ने अभी दो दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी के कई जिलों में आज (मंगलवार) भी भारी बारिश हो सकती है. बारिश की संभावना को देखते हुए लखनऊ, बिजनौर, झांसी समेत कई जिलों में आज, 11 अक्टूबर को भी स्कूल बंद रहेंगे. मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश की चेतावनी के बाद छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए डीएम ने मंगलवार यानी 11 अक्टूबर को भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की है.

आदेश के मुताबिक, लखनऊ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा एक से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 अक्टूबर (मंगलवार) को भी बंद रहेंगे. बता दें कि जिले में नौ अक्टूबर की शाम से हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार (Suryapal Gangwar) ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. इससे पहले सोमवार को भी भारी बार‍िश के चलते डीएम ने सभी स्‍कूल बंद करने के न‍िर्देश रव‍िवार रात में द‍िए थे.

भारी बरसात की संभावना की वजह लखनऊ विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेजों में मंगलवार को छुट्टी घोषित की गई है. इस दौरान परीक्षाएं, प्रवेश एवं चयन समिति के कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे. कुलसचिव संजय मेधावी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार लखनऊ विश्वविद्यालय एवं जिन जनपदों में डीएम ने भारी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में 11 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया है.

तमिलनाडु में भी आज बंद रहेंगे स्कूल

Tamil Nadu | Tirupathur District Collector has declared a holiday for schools & colleges in the district today due to a heavy rain warning



Heavy rain also expected to occur over Coimbatore, Tiruppur, Dindigul, Theni, Madurai, Karur, Erode, Namakkal, Salem districts of the state.