हंसराज कॉलेज में प्रिंसिपल के बेटे की शादी पर बवाल, छात्रों ने लगाया कैंपस के दुरुपयोग का आरोप

दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब कॉलेज परिसर को प्रधानाचार्य रमा शर्मा के बेटे की शादी के लिए सजाया गया. कॉलेज में गुलाबी-सफेद टेंट, सजावट और शादी की तैयारियां देखकर कई छात्र नाराज हो गए.छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के मैदान और कुछ बिल्डिंग का इस्तेमाल निजी शादी के लिए किया गया. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में कैंपस के बड़े हिस्से में टेंट लगे दिखे. कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि हॉस्टल को शादी के मेहमानों के ठहरने के लिए खोला गया, जबकि पहले उसे छात्रों के लिए अनुपयुक्त बताकर बंद रखा गया था.

और पढ़ें

छात्र संगठन SFI के नेतृत्व में कॉलेज में प्रदर्शन

सोमवार को करीब 200 छात्रों ने छात्र संगठन SFI के नेतृत्व में कॉलेज में प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि छात्रों को अक्सर मैदान और अन्य सुविधाएं इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलती. शाम 4 बजे के बाद मैदान खाली करना पड़ता है और कई कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाती. लेकिन शादी के लिए वही जगह देर रात तक इस्तेमाल की जा रही है. छात्रों ने यह भी कहा कि शादी की तैयारियों की वजह से कॉलेज का वार्षिक खेल आयोजन ‘खेलो हंसराज’ का समय बदलना पड़ा.

प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा

छात्रों का आरोप है कि प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा है—छात्रों के लिए नियम सख्त, लेकिन निजी कार्यक्रम के लिए ढील. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने इन आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य कॉलेज द्वारा दिए गए आवास में रहती हैं और उन्हें वहां निजी कार्यक्रम करने का अधिकार है. उनके अनुसार, इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है और पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और छात्र कॉलेज प्रशासन से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----