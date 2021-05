University Exam 2021: गुजरात सरकार ने ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए सभी यूनिवर्सिटी के इवेन सेमेस्‍टर एग्‍जाम रद्द कर दिए हैं. कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए सरकार ने यूजी की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 21 मई को UG पाठ्यक्रमों के लिए 2nd, 4th, 6th सेमेस्‍टर एग्‍जाम रद्द करने और बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा की.

In a major relief for over 9.50 lakh undergraduate college students, CM Shri @vijayrupanibjp decides to grant Merit Based Progression to the 2nd, 4th & 6th semester students, other than medial-para medical courses, of all the Govt and Pvt colleges/universities of the State. pic.twitter.com/C43iFpwwXx