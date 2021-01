Gujarat Schools Reopen: गुजरात के शिक्षा मंत्री, भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ने बुधवार 27 जनवरी को घोषणा की कि गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी किए गए COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुसार, राज्य के सभी स्कूल, 01 फरवरी से कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए फिर से खुलेंगे. शिक्षाामंत्री के आदेश के बाद अब राज्‍य में लगभग 10 महीने के बाद स्‍कूल खुलेंगे. राज्य में COVID-19 मामलों में गिरावट के बाद, 11 जनवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूलों को पहले ही फिर से खोला जा चुका है. अब राज्‍य में 9वीं और 11वीं के छात्रों की भी क्‍लास लगेंगी.

देशभर के स्‍कूल महामारी के चलते मार्च 2020 से बंद हैं. सभी राज्‍यों में पहले बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्‍कूल खुलने शुरू हुए हैं और अब अन्‍य छात्रों के लिए भी स्‍कूल खुलने शुरू हो गए हैं. स्‍कूल अभी भी COVID-19 की सावधानियों के साथ ही खोले जाएंगे. स्‍कूलों को और छात्रों को जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा.

Schools for classes 9 and 11 to start from February 1, following COVID19 guidelines: Gujarat Education Minister, Bhupendrasinh Chudasama pic.twitter.com/0A0XahVSEH