Google दे रहा है छात्रों को पेड इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन

गूगल ने भारत में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक शानदार मौका दिया है. कंपनी स्नातक (Graduation), स्नातकोत्तर (Postgraduate) और पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसर लेकर आई है. ये मौके खासतौर पर उन छात्रों के लिए हैं जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. ये इंटर्नशिप ग्रीष्मकाल 2026 (Summer 2026) के लिए होंगी और भारत के बड़े टेक हब माने जाने वाले बेंगलुरु (कर्नाटक), पुणे (महाराष्ट्र) और हैदराबाद (तेलंगाना) में उपलब्ध हैं. चयनित छात्रों को गूगल की अलग-अलग टीमों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जहां वे असली प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपना अनुभव बढ़ा सकेंगे.

इन इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोग्राम्स के ज़रिए छात्रों को न सिर्फ अच्छी मासिक सैलरी (स्टाइपेंड) मिलेगी, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री लेवल का अनुभव, नई स्किल्स सीखने और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा. जो छात्र टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग या रिसर्च में रुचि रखते हैं, उनके लिए गूगल का यह मौका करियर की एक मजबूत शुरुआत साबित हो सकता है.

इन प्रोग्राम के लिए करें आवेदन

1. सिलिकॉन इंजीनियरिंग पीएचडी इंटर्नशिप (ग्रीष्म 2026)

इस इंटर्नशिप के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इससे जुड़े तकनीकी विषयों में पीएचडी कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. चयनित छात्र गूगल की टीम के साथ मिलकर नेक्स्ट जेनरेशन क्लाउड सिलिकॉन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम करेंगे.

आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है.

2. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीएचडी इंटर्नशिप (ग्रीष्म 2026)

यह इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या तकनीकी क्षेत्रों में पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए है. इंटर्नशिप की अवधि 12 से 14 सप्ताह होगी, जिसमें छात्रों को रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने, प्रोफेशनल स्किल्स सीखने और अनुभवी इंजीनियरों के साथ काम करने का मौका मिलेगा.

3. स्टूडेंट रिसर्चर प्रोग्राम (2026)

इस प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर साइंस, गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, नेचुरल साइंस या इससे जुड़े विषयों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं.छात्रों को गूगल की रिसर्च और इंजीनियरिंग टीमों के साथ मिलकर वास्तविक दुनिया की बड़ी समस्याओं पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा. आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है.

