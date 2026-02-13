scorecardresearch
 
DSSSB ने जारी किया एग्जाम को लेकर नोटिस, गाइडलाइन में हुआ इन बातों का जिक्र 

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने साल 2026 की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें उम्मीदवारों के रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर आदेश दिए गए हैं. ऐसे में जिन भी उम्मीदवार ने इन पदों पर आवेदन किया है, वह एक बार गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लें.  

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने साल 2026 की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. (Photo: Pexels)
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 2026 में होने वाली विभिन्न पोस्ट कोड की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस दौरान बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ कराया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जारी हुए गाइडलाइन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें. इसमें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से लेकर ड्रेस कोड और प्रतिबंधित सामान तक हर नियम का पालन करना जरूरी है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इन बातों पर दें ध्यान 

बोर्ड के मुताबिक, ई-एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा. उम्मीदवारों को इन टाइम के मुताबिक, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. तय समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. 

न भूलें ये सामान 

जारी हुए गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए ई-एडमिट कार्ड और पहचान पत्र बेहद जरूरी है. बिना इन डॉक्यूमेंट के किसी भी उम्मीदावार को एंट्री नहीं दी जाएगी. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को फोटो अटेंडेंस शीट पर साइन कर अंगूठे का निशान लगाना होगा. यह शीट इनविजिलेटर को जमा करनी होगी. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद और परीक्षा खत्म होने से पहले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

परीक्षा पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग

DSSSB का यह एग्जाम कंप्यूटर बेसिस पर आयोजित किया जाएगा. कुछ पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा भी हो सकती है. प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे. गलत आंसर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सोच-समझकर उत्तर दें. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-एडमिट कार्ड जारी होने या परीक्षा में शामिल होने का मतलब नौकरी की गारंटी नहीं है. 

केंद्र पर नहीं लेकर जा सकते हैं ये सामान...

परीक्षा केंद्र पर कुछ सामानों को लेकर जाने की पूरी तरह से मनाही है. इसमें मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, कैमरा, वॉलेट, बैग, बेल्ट, गॉगल्स, ज्वेलरी जैसे अंगूठी, चेन या लॉकेट शामिल है. इसके साथ ही खाने-पीने की चीजें और पानी की बोतल भी अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं. 

ड्रेस कोड 

बोर्ड ने गाइडलाइन में ड्रेस कोड को लेकर भी जानकारी दी गई है. अभ्यर्थियों को हल्के रंग के हॉफ स्लीव्स के कपड़े पहनकर आना होगा. कपड़ों पर बड़े बटन या कोई बैज नहीं होना चाहिए. लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सैंडल पहनने की सलाह दी गई है. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई उम्मीदवार धार्मिक कारणों से कड़ा या कृपाण पहनता है, तो उसे रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. ऐसा इसलिए ताकि सुरक्षा जांच पूरी की जा सके.

