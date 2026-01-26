दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, 5 फरवरी तक करें आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. DU के मशहूर हंसराज कॉलेज ने साल 2026 के लिए नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कॉलेज में कुल 41 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक Samarth Recruitment Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकता है.

किन पदों पर निकली है भर्ती?

हंसराज कॉलेज ने अलग-अलग नॉन-टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इनमें शामिल हैं-

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर – 1 पद

लेबोरेटरी असिस्टेंट – 5 पद

जूनियर असिस्टेंट – 3 पद

लाइब्रेरी अटेंडेंट – 3 पद

लेबोरेटरी अटेंडेंट – 29 पद

हाल ही में जारी अपडेट के मुताबिक लेबोरेटरी अटेंडेंट पदों की संख्या बढ़ाई गई है.

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी

संस्थान: हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी

कुल पद: 41

आवेदन मोड: ऑनलाइन

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 16 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 5 फरवरी 2026

नौकरी की जगह: नई दिल्ली

ऑफिशियल वेबसाइट: www.hansrajcollege.ac.in

कैसे होगा सेलेक्शन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इसमें पेपर-I और पेपर-II होंगे. कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या इंटरव्यू भी लिया जा सकता है. चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के Samarth Recruitment Portal के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने के लिए यह स्टेप्स अपनाएं:

आधिकारिक वेबसाइट https://dunt.uod.ac.in/ पर जाएं.

ऑनलाइन फॉर्म भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करें.

