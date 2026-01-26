scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, 5 फरवरी तक करें आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज ने नॉन-टीचिंग भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैबोरेटरी अटेंडेंट सहित कुल 41 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

Advertisement
X
दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है. (Photo: X/@Hansraj College, University of Delhi)
दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है. (Photo: X/@Hansraj College, University of Delhi)

दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. DU के मशहूर हंसराज कॉलेज ने साल 2026 के लिए नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कॉलेज में कुल 41 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक Samarth Recruitment Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकता है.

किन पदों पर निकली है भर्ती?
हंसराज कॉलेज ने अलग-अलग नॉन-टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इनमें शामिल हैं-

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर – 1 पद
लेबोरेटरी असिस्टेंट – 5 पद
जूनियर असिस्टेंट – 3 पद
लाइब्रेरी अटेंडेंट – 3 पद
लेबोरेटरी अटेंडेंट – 29 पद

सम्बंधित ख़बरें

suv-crashes-store-california-robbery-1-million-jewelry-video-viral-shok
मिनटों में लूट! SUV से दीवार तोड़ी, 1 मिलियन डॉलर की ज्वेलरी उड़ाई, Video वायरल
मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. ( Photo: Pexels)
विदेश में रहती थी बेटी....अकेलेपन से परेशान 59 साल की चीनी महिला ने बेटे को दिया जन्म
इस साहसिक कारनामे के लिए उन्हें दुनियाभर से सराहना मिली. ( Photo: X/@OttoHuang120)
बिना सेफ्टी 101 मंजिला इमारत पर चढ़े पर्वतारोही एलेक्स होनोल्ड, थम गई लोगों की सांसें
दादाजी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी तरह के भेदभाव का सामना करें. (Photo: Instagram/@vip_z_z)
विप्रा बेंगलुरु ...ये महिला का नाम है या रेलवे स्टेशन का? जानें क्यों लगाया ऐसा सरनेम?
Badluram ka badan, Assam Regiment song
'बदलूराम का बदन…', असम रेजीमेंट का यह गीत क्यों हुआ वायरल? जानिए इसके पीछे की कहानी

हाल ही में जारी अपडेट के मुताबिक लेबोरेटरी अटेंडेंट पदों की संख्या बढ़ाई गई है.

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी
संस्थान: हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी
कुल पद: 41
आवेदन मोड: ऑनलाइन
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 16 जनवरी 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 5 फरवरी 2026
नौकरी की जगह: नई दिल्ली
ऑफिशियल वेबसाइट: www.hansrajcollege.ac.in

कैसे होगा सेलेक्शन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इसमें पेपर-I और पेपर-II होंगे. कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या इंटरव्यू भी लिया जा सकता है. चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है.

Advertisement

आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के Samarth Recruitment Portal के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने के लिए यह स्टेप्स अपनाएं:
आधिकारिक वेबसाइट https://dunt.uod.ac.in/ पर जाएं.
ऑनलाइन फॉर्म भरें.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
फॉर्म सबमिट करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement