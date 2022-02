CTET Result 2021 Update: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, CTET 2021 के रिजल्‍ट का इंतजार लाखों उम्मीदवारों को है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अभी तक रिजल्‍ट की डेट की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. रिजल्‍ट जल्‍द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किया जाना है. रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अब अभ्यर्थियों ने ट्विटर का रुख किया है. छात्र CBSE को टैग कर जल्‍द रिजल्‍ट जारी करने की मांग उठा रहे हैं.

Ab to sach bol de ... #ctetresult #CTET @cbseindia29 https://t.co/uNXrvz8aPG

Soon declared the ctet result don't destroy our future.... #ctetresult @cbseindia29

#CBSEResults pic.twitter.com/b4465dVo2H