CSBC Admit Card 2022: बोर्ड ने जारी किया कांस्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

CSBC Admit Card 2022: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल ने सीबीएससी बिहार पुलिस सिपाही (होमगार्ड) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, वे सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

यह भर्ती परीक्षा 24 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 15 अप्रैल, 2021 को घोषित किए गए थे. कुल 551 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. पीईटी परीक्षा 7 फरवरी, 2022 से आयोजित की जाएगी.

CSBC Bihar Police Constable PET 2021 Admit Card: इन स्टेप से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये होमगार्ड टेब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' Download your e-Admit Card for PET of Constables of Bihar Home Guards. (Advt. No. 02/2020)' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 5: कैंडिडेट मांगी गई जनाकारी को दर्ज करें और सबमिट का बटन दबाएं.

स्टेप 6: कैंडिडेट का एडमिट कार्ड सामने होगा इसे डाउनलोड कर लें.

जो आवेदक अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और 3 और 4 फरवरी, 2022 को सीएसबीसी के कार्यालय से हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं. उम्मीदवार यह ध्यान रखें की एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें