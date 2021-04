ओडिशा: हौसले को सलाम! कोविड पॉजिटिव होने पर अस्पताल के बेड से भी CA एग्जाम की तैयारी

कोरोना के खौफ वाली तमाम खबरों के बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आ रही हैं जो इंसान के ऊंचे हौसले की गवाही देती हैं. ओडिशा के गंजाम जिले में कलेक्टर विजय अमृता कुलांगे ने कोविड अस्पताल (Covid Hospital) का अचानक दौरा किया तो वहां भर्ती एक युवक को देखकर वे हैरान रह गए. कोविड-19 से संक्रमित ये युवक अस्पताल के बेड से ही अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) इम्तिहान की तैयारी कर रहा था.

कलेक्टर विजय कुलांगे ने ट्विटर पर इस युवक की फोटो अपलोड करने के साथ लिखा- “कामयाबी इत्तेफाक नहीं होती. आपको समर्पण की आवश्यकता होती है. मैंने कोविड अस्पताल का दौरा करने पर इस शख्स को सीए इम्तिहान के लिए स्टडी करते देखा. आपका समर्पण आपकी पीड़ा का एहसास कर देता है. इसके बाद कामयाबी सिर्फ औपचारिकता रह जाती है.” .



Success is not coincidence. You need dedication. I visited Covid hospital & found this guy doing study of CA exam. Your dedication makes you forget your pain. After that Success is only formality. pic.twitter.com/vbIqcoAyRH