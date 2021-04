Corona Updates:दिल्ली समेत इन 10 राज्यों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मौतों के आंकड़े में भी लगातार इजाफा

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. पिछले कई सप्ताह से दुनिया में रिकॉर्ड यानी सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस भारत में ही सामने आ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज (बुधवार) को जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं.



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) के मुताबिक, बीते एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 3,293 लोगों की मौत हुई है. जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या दो लाख को पार कर गई है.आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की कुल संख्या 2,01,187 हो गई है. देश में अब कोरोना मृत्यु दर (Corona Death Rate) 1.12 प्रतिशत है.

आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,48,17,371 कोरोना मरीज कोविड महामारी से जंग जीत कर ठीक हो चुके हैं. कोविड-19 से स्वस्थ होने की (Recovery Rate) राष्ट्रीय दर लगातर घट रही है. देश में अब रिकवरी रेट 82.33 प्रतिशत हो गया है.

एक दिन में इन 10 राज्यों में सबसे अधिक मौतें

