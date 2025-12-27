scorecardresearch
 
KVS-NVS में भर्ती एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी, जानें कब होगा पेपर?

CBSE ने KVS-NVS में भर्ती के लिए टियर-1 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. एग्जाम जनवरी में अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित होगी.

CBSE ने kvs-nvs एग्जाम के टियर-1 परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. (Photo : Pexels )

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती के लिए होने वाली टियर-1 परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है.

यह एग्जाम उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित करवाई जाएगी, जिन्होंने कई शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है. 

एग्जाम सिटी भी हुई निर्धारित 

बता दें कि CBSE ने तारीखों के साथ-साथ उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी भी घोषित कर दी है. उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी ले सकते हैं. 

कब होगी परीक्षा?

जारी हुए नोटिस के अनुसार, टियर-1 परीक्षा  जनवरी, 2026 में दो दिनों के लिए आयोजित होगी. 10 जनवरी, 2026 को सुबह 9.30 से 11.30 तक प्राइमरी टीचर (PRT), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट पदों के लिए परीक्षा करवाई जाएगी. इसी दिन दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कैडर के तहत मल्टी-टॉस्किंग स्टाफ के पदों पर भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. 

11 जनवरी को भी होगी परीक्षा 

वहीं, 11 जनवरी को भी सुबह 9.30 से 11.30 बजे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही दोपहर 2.30 से 4.30 बजे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर समेत कई पदों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. 

इस तरह मिलेगी सिटी की जानकारी 

CBSE ने यह बात स्पष्ट की है कि जिन भी उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है, उन्हें पहले की परीक्षा के लिए शहर आवंटित किया जा चुका है. वहीं, बोर्ड ने यह बात भी साफ की है कि शहर बदलने को लेकर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी.  

कब आएगा एडमिट कार्ड ?

गौरतलब है कि परीक्षा से जुड़ी शहर और एडमिट कार्ड एग्जाम के दो दिन पहले CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवार वहीं से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.  

---- समाप्त ----
