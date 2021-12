CBSE 12th Examination: 'किस सरकार में हुआ गुजरात दंगा?' 12वीं परीक्षा में सवाल पर बवाल, CBSE ने कही ये बात

CBSE Board Exams: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र बोर्ड परीक्षा (Class 12 sociology board exam paper) के पेपर में पूछे गए एक सवाल को अनुचित बताते हुए बयान जारी किया है. इन दिनों कक्षा 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के टर्म-1 के एग्जाम चल रहे हैं. बुधवार को सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया, जिससे बवाल मच गया.

दरअसल, सीबीएसई की परीक्षा में गुजरात दंगों से जुड़ा एक सवाल छात्रों से पूछा गया. एमसीक्यू बेस्ड पेपर में सवाल किया गया, '2002 में गुजरात में अभूतपूर्व पैमाने और मुस्लिम विरोधी हिंसा किस सरकार में हुई?'. इसके लिए स्टूडेंट्स को चार विकल्प दिए गए थे. ये विकल्प- कांग्रेस, बीजेपी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन थे.

CBSE बोला- जिम्मेदार पर होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सीबीएसई की परीक्षा में पूछे गए सवाल के पेपर की तस्वीरें शेयर की हैं. इसको लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की. हंगामा बढ़ता देख सीबीएसई ने ट्वीट कर बयान जारी किया और जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

बोर्ड ने ट्वीट किया, 'कक्षा-12 वीं समाजशास्त्र टर्म-1 परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है जो अनुचित है. यह प्रश्न पत्र सेट करने के लिए बाहरी विषय विशेषज्ञों के लिए सीबीएसई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. सीबीएसई इस गलती को स्वीकार करता है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.'

A question has been asked in today's class 12 sociology Term 1 exam which is inappropriate and in violation of the CBSE guidelines for external subject experts for setting question papers.CBSE acknowledges the error made and will take strict action against the responsible persons