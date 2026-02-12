2 बार होंगे CBSE एग्जाम... तैयारी नहीं है तो क्या फरवरी की परीक्षा छोड़ सकते हैं?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं. इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के पास दो बार परीक्षा देने का मौका होगा. फरवरी में होने वाली पहली परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद अगर किसी के अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो वो मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. यानी उन्हें अपना रिजल्ट सुधारने के लिए एक और मौका मिलेगा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी की फरवरी परीक्षा के लिए तैयारी अच्छी नहीं है तो वो क्या फरवरी वाले एग्जाम स्किप कर सकता है? तो जानते हैं क्या है नियम...

क्या फरवरी के एग्जाम स्किप कर सकता है?

जो पैरेंट्स या स्टूडेंट्स ऐसा करने की सोच रहे हैं, उन्हें बता दें कि फरवरी वाली परीक्षा में सभी को हिस्सा लेना अनिवार्य है. पहली परीक्षा सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है जबकि दूसरी परीक्षा सिर्फ नंबर सुधारने के लिए है. ये दूसरे ऑप्शन की तरह नहीं है जबकि ये कुछ विषयों में नंबर सुधारने के लिए एक अवसर है.

अगर कोई पहली परीक्षा के 3 या उससे अधिक विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा.

फेल होने पर भी नहीं मिलेगा मौका

पहली परीक्षा में तीन या उससे अधिक विषयों में फेल हो जाने पर, वैसे छात्रों को दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा. उन्हें 2027 की बोर्ड परीक्षा देनी होगी. ऐसे में स्टूडेंट्स केवल दूसरी परीक्षा पर निर्भर न रहें और पहली परीक्षा को ही मुख्य अवसर मानकर पूरी तैयारी करें. लेकिन, कम्पार्टमेंट परिणाम वाले छात्र भी कम्पार्टमेंट श्रेणी के अंतर्गत दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

दूसरी परीक्षा के नियम?



दूसरी परीक्षा में गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में से अधिकतम तीन विषयों में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं. यानी सिर्फ 3 परीक्षाओं के रिजल्ट में सुधार का मौका मिलेगा.

