scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2 बार होंगे CBSE एग्जाम... तैयारी नहीं है तो क्या फरवरी की परीक्षा छोड़ सकते हैं?

CBSE 10th Exam 2025: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है और इस बार दो बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ऐसे में जानते हैं इससे जुड़े क्या नियम हैं?

Advertisement
X
सीबीेएसई की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं. (Photo: PTI)
सीबीेएसई की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं. (Photo: PTI)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं. इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के पास दो बार परीक्षा देने का मौका होगा. फरवरी में होने वाली पहली परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद अगर किसी के अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो वो मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. यानी उन्हें अपना रिजल्ट सुधारने के लिए एक और मौका मिलेगा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी की फरवरी परीक्षा के लिए तैयारी अच्छी नहीं है तो वो क्या फरवरी वाले एग्जाम स्किप कर सकता है? तो जानते हैं क्या है नियम...

क्या फरवरी के एग्जाम स्किप कर सकता है?

जो पैरेंट्स या स्टूडेंट्स ऐसा करने की सोच रहे हैं, उन्हें बता दें कि फरवरी वाली परीक्षा में सभी को हिस्सा लेना अनिवार्य है. पहली परीक्षा सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है जबकि दूसरी परीक्षा सिर्फ नंबर सुधारने के लिए है. ये दूसरे ऑप्शन की तरह नहीं है जबकि ये कुछ विषयों में नंबर सुधारने के लिए एक अवसर है.

सम्बंधित ख़बरें

Photo:Pexels
अगर परीक्षा में लेकर चले गए ये सामान, तो एग्जाम हॉल से हो जाएंगे बाहर... नोट कर लें ये लिस्ट
CBSE की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन अब ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से किया जाएगा. (Photo:Pexels)
CBSE ने जारी किया ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, क्या है इसका मतलब?
Delhi Private School Fee Rule: 2026-27 से लागू होगा
CBSE छात्रों को सही सवाल लिखने के बाद भी नंबर क्यों कम आते हैं? ( Photo: PEXELS)
कितना भी सही लिखो नंबर कम ही आते हैं, जानें किस बात पर नंबर काटे जाते हैं
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए CBSE ने बड़ा फैसला लिया है. (Photo: Pexels)
अब CBSE स्कूलों में करियर काउंसलर रखना जरूरी, बोर्ड ने इस वजह से लिया फैसला

अगर कोई पहली परीक्षा के 3 या उससे अधिक विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा. 

फेल होने पर भी नहीं मिलेगा मौका

पहली परीक्षा में तीन या उससे अधिक विषयों में फेल हो जाने पर, वैसे छात्रों को दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा.  उन्हें 2027 की बोर्ड परीक्षा देनी होगी. ऐसे में स्टूडेंट्स केवल दूसरी परीक्षा पर निर्भर न रहें और पहली परीक्षा को ही मुख्य अवसर मानकर पूरी तैयारी करें. लेकिन, कम्पार्टमेंट परिणाम वाले छात्र भी कम्पार्टमेंट श्रेणी के अंतर्गत दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

Advertisement

दूसरी परीक्षा के नियम?

दूसरी परीक्षा में गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में से अधिकतम तीन विषयों में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं. यानी सिर्फ 3 परीक्षाओं के रिजल्ट में सुधार का मौका मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement