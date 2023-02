500 लड़कियों में खुद को अकेला पाकर एग्जाम सेंटर में बेहोश हुआ छात्र

बिहारशरीफ के अल्लामा इकबाल कॉलेज के छात्र मनीष शंकर का इंटर परीक्षा का केंद्र ब्रिलियन्ट स्कूल में पड़ा. मनीष सुबह परीक्षा केंद्र पर गया तो देखा कि उसके परीक्षा के केंद्र पर सिर्फ छात्राएं है. करीब 500 छात्राओ के बीच अकेला खुद को पाकर परेशान होने लगा और..

Boy faints after finding himself among 500 girls