scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक महिला, एक किचन और एक आइडिया... यूं इतिहास बन गया कॉफी के 'टेस्ट' का ये किस्सा 

1908 में जर्मनी की मेलिटा ने अपनी रसोई में एक साधारण समस्या का समाधान खोजा. ये था कागज से कॉफी फिल्टर करना. इस छोटे से प्रयोग ने दुनिया में पानी, दवा और भोजन को साफ करने का तरीका बदल दिया. और ये भी साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें लैब में नहीं, रसोई में होती हैं.

Advertisement
X
महिला ने किचन में किया प्रयोग, दुनिया ने बाद में उसकी अहमियत समझी (Pic credit: Vani Gupta)
महिला ने किचन में किया प्रयोग, दुनिया ने बाद में उसकी अहमियत समझी (Pic credit: Vani Gupta)

आज आपकी कॉफी का स्वाद जो इतना बेहतर है, असल में ये किसी लैब में हुए बड़े प्रयोग का नतीजा नहीं है. ये तो किसी किचेन में हर दिन स्वाद के लिए खटती मह‍िला की झुंझलाहट से निकला है. ये वो दौर था जब कॉफी का स्वाद खराब था. कभी बहुत तेज़, कभी बहुत गाढ़ी और उस पर कप के नीचे हमेशा दाने बचे रह जाते थे. 

1900 के शुरुआती दौर में जर्मनी में अपने किचन में खड़ी मेलिटा बेंट्ज को ये बात बहुत सताती थी. फिर भी उन्हें ये लगता था कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए कोई बखेड़ा खड़ा किया जाए या किसी को बुलाया जाए. और हां, उन्होंने ऐसा किया भी नहीं. उन्होंने खुद इसे ठीक किया. 

इसके लिए उन्होंने कई जतन किए. फिर एक दिन उन्होंने अपने बेटे की कॉपी से एक ब्लॉटिंग पेपर निकाला, उसे छोटे-छोटे छेद वाले एक धातु के बर्तन में रखा और कॉफी पाउडर पर गरम पानी डाला. उन्होंने देखा कि जो छनकर पानी आया वो काफी साफ था. 

सम्बंधित ख़बरें

1970 rupees rate
1 रुपये में मिल रहा आईफोन... कैसे सिर्फ 1 सिक्के में हो जा रहा 80 हजार का सौदा?
Ayurvedic Doctor Course
7.5 साल के इस कोर्स के बारे में सुना है? 10वीं से शुरू और फिर सीधे बनते हैं डॉक्टर
Jawaharlal Nehru
PMS, PMO, अब सेवा तीर्थ... नेहरू ने '10 डाउनिंग स्ट्रीट' को देखकर बनाया था पहला PM ऑफिस!
Ali Khamenei
खामेनेई के परिवार में कौन-कौन हैं? ईरान में अशांति के बीच अभी कहां हैं सभी
Alexander the Great religion
किस धर्म को मानता था सिकंदर? खुद को घोषित किया था जीवित देवता

कैसे हुई ये खोज

वो पल... शांत, घरेलू और लगभग भुला देने वाला वही पल, आगे चलकर तरल पदार्थों को फिल्टर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला साबित हुआ. आज यही सिद्धांत पानी को सुरक्षित रखने, दवाओं को शुद्ध करने और लाखों लोगों की जान बचाने में मदद करता है. 

Advertisement

देखा जाए तो एक छोटा-सा किचन में हुआ प्रयोग जो तात्कालिक, घरेलू और लगभग अदृश्य था. यही आगे चलकर आधुनिक फिल्ट्रेशन की नींव बना, जो आज दुनिया भर में पानी, खाना, दवाइयों और ज़िंदगियां बचा रहा है. 

1908 में मेलिटा बेंट्ज जैसी महिलाओं के लिए न कोई रिसर्च ग्रांट था, न लैब, न पहचान. उनके पास सिर्फ झुंझलाहट और जिज्ञासा थी. उनका आविष्कार पेपर कॉफी फिल्टर तुरंत एक घरेलू सुविधा के तौर पर देखा गया. लेकिन उसकी असली अहमियत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी. 

क्या है पेपर फिल्ट्रेशन

देखा जाए तो पेपर फिल्ट्रेशन का काम करने का तरीका बहुत सीधा है. ये सूक्ष्म कणों को रोक लेता है  और बैक्टीरिया, गंदगी, दूषित तत्व और तरल को आगे जाने देता है. 

यही सिद्धांत बाद में बेहद जरूरी बना. साफ पीने के पानी की प्रणालियों में, दवाओं और इंजेक्शन की शुद्धता में, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले फिल्टरों में और आपदा क्षेत्रों में आपातकालीन स्वच्छता के लिए इसे अपनाया गया. इस फिल्टर को 
बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के अपनाने से बहुत पहले, एक महिला ने अपने किचन में ये साबित कर दिया था कि ये काम करता है. 

कॉफी से साफ पानी तक: जान बचाने वाला सिद्धांत

आज फिल्ट्रेशन इतना सामान्य हो चुका है कि हम भूल जाते हैं कि इसके बिना जिंदगी कैसी थी. फिल्ट्रेशन के व्यापक इस्तेमाल से पहले पानी से फैलने वाली बीमारियां हर साल लाखों लोगों की जान लेती थीं. गंदगी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जानलेवा होती थी. 

Advertisement

इलाज नहीं, रोकथाम सबसे बड़ी कमी थी

मेलिटा ने जो सरल विचार दिखाया कि कागज खतरे और पोषण को अलग कर सकता है, वही सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग की नींव बन गया. उनका किचन समाधान एक वैज्ञानिक सच्चाई को सामान्य बनाता है. साफ तरल पदार्थ ज़िंदगियां बचाते हैं. फिर भी दशकों तक उनका नाम विज्ञान के इतिहास में मुश्किल से दिखा. 

खोज में छुपा जेंडर बायस

आख‍िर में मेलिटा बेंट्ज ने अपने आविष्कार का पेटेंट कराया. फिर उन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने प्रतियोगियों को पछाड़ा. फिर भी उन्हें कभी वैज्ञानिक नहीं कहा गया. 

क्यों?

क्योंकि जब कोई खोज किचन से निकलती है, खासकर किसी महिला द्वारा तो उसे अक्सर 'घरेलू समझदारी' कहा जाता है, 'नवाचार' नहीं. अगर यही विचार किसी लैब से निकला होता तो शायद इसे अलग तरह से पढ़ाया जाता. 
अलग तरह से श्रेय दिया जाता. अलग तरह से याद किया जाता. 

इसी तरह महिलाओं का विज्ञान इतिहास से गायब हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसका असर कम होता है, बल्कि इसलिए कि उसकी शुरुआत उन जगहों से होती है, जिन्हें समाज गंभीरता से लेने से इनकार करता है. 

एक ऐसी विरासत, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना नाम जाने. 

हर बार जब-जब घरों तक पहुंचने से पहले पानी फिल्टर किया जाता है. इंजेक्शन से पहले दवाइयों को शुद्ध किया जाता है. बाढ़ या भूकंप में पोर्टेबल फिल्टर जान बचाते हैं, तब-तब उस किचन में आजमाया गया सिद्धांत जिंदा रहता है. 

Advertisement

मेलिटा बेंट्ज ने लाखों लोगों की जान बचाने का इरादा नहीं किया था. वो सिर्फ एक छोटी-सी रोज की समस्या को ठीक करना चाहती थीं. इतिहास हमें बताता है कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर ऐसे ही शुरू होते हैं. बहुत खामोशी से, व्यावहारिक दिक्कतों से, और उन जगहों से जिन्हें दुनिया अनदेखा कर देती है.

सबसे ज्यादा जीवन-रक्षक विचार हमेशा लैब से नहीं आते. कभी-कभी वे ऐसी लैब से आते हैं जिसे किचेन यानी रसोई कहा गया. जिसके लिए महिलाओं से कहा गया कि यही उनकी जगह है. इसी छोटी जगह से उन्होंने दुनिया को नई खोजें तक जरूर दी होंगी लेकिन बेंट्ज की तरह हो सकता है उन्हें भी पहचान न मिल पाई हो. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement