इजरायल में भी रहते हैं कई भारतीय, जानिए आखिर वे भारत से 4 हजार किलोमीटर दूर क्या करने जाते हैं?

इजरायल ईराक युद्ध के चलते इजरायल में रह रहे भारतीय को भारत सरकार वापस बुलाने की तैयारी कर रही है. इस बीच आइए जानते हैं कि इजरायल में कितने भारतीय रहते हैं.

X

Around 18 Thouand Indian Citizens And 85 Thousand Indian Origin People Living In Isreal