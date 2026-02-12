scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब चीन में हुआ राजशाही का अंत, अंतिम सम्राट को छोड़ना पड़ा था सिंहासन

आज के दिन ही चीन में राजशाही का अंत हो गया. 12 फरवरी को ही चीन के अंतिम सम्राट ने अपना सिंहासन त्याग दिया था. इसके बाद वहां गणतंत्रवादी व्यवस्था कायम हुई थी.

Advertisement
X
आज के दिन चीन के अंतिम सम्राट ने छोड़ दिया था अपना सिंहासन (Photo - Pexels)
आज के दिन चीन के अंतिम सम्राट ने छोड़ दिया था अपना सिंहासन (Photo - Pexels)

आज का इतिहास चीन में बड़ी व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ा हुआ है. आज के दिन यानी 12 फरवरी 1912 को सन यात-सेन की गणतंत्रवादी क्रांति के बाद चीन के अंतिम सम्राट  ह्सियान-तुंग को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी. सम्राट की जगह पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया . 

इसी दिन चीन में 267 वर्षों के मांचू शासन और 2000 वर्षों के राजशाही का अंत हो गया था. पूर्व सम्राट उस वक्त केवल छह वर्ष के थे. तब उनको अपना नाम बदलकर बीजिंग के फॉरबिडन सिटी में रहने की अनुमति मिली थी. उन्होंने अपना नया नाम  हेनरी पु यी रखा था.

पु यी को 1908 में उनके चाचा, कुआंग-ह्सू सम्राट की मृत्यु के बाद सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठे थे. उन्होंने एक प्रतिनिधि के अधीन शासन किया और आगे के शासन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया. हालांकि, अक्टूबर 1911 में, सन यात-सेन की क्रांति के कारण उनका राजवंश गिर गया और चार महीने बाद उन्होंने पद त्याग दिया.

सम्बंधित ख़बरें

XI JINPING Chinese army
पहले सीनियर जनरलों को निपटाया, अब मिलिट्री अफसरों की 'वफादारी' की तारीफ कर रहे जिनपिंग
China Rejects US Claims of Nuclear Tests, Calls Them Groundless
'अमेरिका खुद परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में...', न्यूक्लियर टेस्ट को आरोपों पर चीन का पलटवार
USA–China Politics में फंसा Pakistan? जानें...
Rafale Tejas AMCA
114 और राफेल आने से एयरफोर्स की ताकत में कितना इजाफा होगा?
रूसी तेल पर संकट, टैंकर भटकने से बढ़ी Putin की टेंशन

यह भी पढ़ें: जब अमेरिका में फ्रांस का वर्चस्व खत्म हुआ, 7 साल तक चला था युद्ध

 नई चीनी सरकार ने उन्हें एक बड़ी सरकारी पेंशन प्रदान की और 1924 तक शाही महल में रहने की अनुमति दी. इसके बाद उन्हें निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. 1925 के बाद, वह जापान के कब्जे वाले तियानजिन में रहने लगे और 1932 में जापान ने उनके शासन के अधीन मंचूरिया में मंचुकुओ नामक एक कठपुतली राज्य की स्थापना की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अफ्रीका के 'गांधी' नेल्सन मंडेला... 27 साल बाद आज ही के दिन जेल से छूटे थे

1934 में हेनरी पु यी को मंचुकुओ के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया. अपनी कठपुतली सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला प्रतिरोध के बावजूद, उन्होंने 1945 तक सम्राट का पद संभाला. जब तक की उन्हें सोवियत सैनिकों द्वारा पकड़ नहीं लिया गया. 1946 में, पु यी ने टोक्यो युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही दी कि वह जापानियों का एक मोहरा था, न कि जैसा कि जापानियों ने दावा किया था, मंचूरिया ने खुद से उनका साथ देने का निर्णय लिया था. 

यह भी पढ़ें: जब पहली बार किसी अश्वेत ने अंतरिक्ष में कदम रखा, ऐसे बर्नार्ड हैरिस ने रच दिया था इतिहास

 मंचूरिया और रेहे प्रांत चीन को वापस कर दिए गए और 1950 में पु यी को चीनी कम्युनिस्टों के हवाले कर दिया गया. उन्हें 1959 तक शेनयांग में कैद रखा गया, जब चीनी नेता माओत्से तुंग ने उन्हें क्षमादान दे दिया. रिहाई के बाद, उन्होंने बीजिंग में एक यांत्रिक मरम्मत की दुकान में काम किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement