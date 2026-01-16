खुद की ट्रेन से चलते थे राजा, बना रखा था निजी रेलवे टर्मिनल... ऐसा था दरभंगा राज

20वीं सदी के आरंभ में, दरभंगा राज भारत की सबसे भव्य रियासतों में से एक था. बिहार और बंगाल में सैकड़ों वर्ग मील में फैले और 4,495 गांवों को समेटे दरभंगा राज के राजा कभी भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति थे. नार्गोना, रामबाग, राजनगर और बेला के शाही महल यूरोपीय वास्तुकला से चमकते थे.

राजा का अपना निजी रेलवे सैलून और टर्मिनल था. महाराज की प्राइवेट ट्रेन उन्हें उनके साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक और सीधे उनके महल तक ले जाती थी. शाही गैराजों में रोल्स रॉयस, बेंटले और पैकर्ड जैसी गाड़ियां खड़ी रहती थीं.

दरभंगा राज की नींव महाराजा रामेश्वर सिंह ने रखी थी. इन्होंने 1898 से 1929 तक शासन किया. वह शिक्षित और प्रगतिशील थे. उन्होंने छपरा, मुंगेर और भागलपुर में प्रशासनिक पदों पर अपनी पत्नी को बैठाकर सदियों पुरानी पर्दा प्रथा को तोड़ दिया था. जब समाज ने विरोध किया, तो उन्होंने शुरू में नरमी दिखाई, लेकिन समय बदलने और करियर में तरक्की के साथ उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ रहीं. यह अपने समय के लिए क्रांतिकारी कदम था.

रामेश्वर सिंह के पुत्र, कामेश्वर सिंह थे, जो 21 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे. उनका जन्म 28 नवंबर, 1907 को हुआ था. 23 साल की उम्र में उन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया. वे भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की, जिसने अंततः उनके अपने विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया.

वे महात्मा गांधी के इतने बड़े प्रशंसक थे कि कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रसिद्ध अंग्रेज चित्रकार से उनका चित्र बनवाया था. उन्होंने राज्यसभा में सेवा की. राष्ट्रीय मंचों पर बिहार का प्रतिनिधित्व किया, और कानूनी लड़ाइयां लड़ीं, जिनके कारण संविधान में भी संशोधन हुए. उनके सार्वजनिक उपलब्धियों के पीछे एक अधिक जटिल निजी जीवन छिपा हुआ था.

महाराज की थी तीन पत्नियां

उनकी पहली शादी काफी पारंपरिक तरीके से महारानी राजलक्ष्मी के साथ हुई थी. वह एक युवा दुल्हन के रूप में दरभंगा आईं, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी शादी का एक दुखद अंत होगा. उन्होंने 1925 से ही सावधानीपूर्वक डायरी लिखना शुरू कर दिया था. 34 वर्षों तक इन डायरियों में महल की चारदीवारी के पीछे बिताए उनके जीवन का ब्यौरा दर्ज है.

1934 में, कुछ ऐसे कारणों से जो आज तक स्पष्ट नहीं हैं, महाराजा कथित तौर पर राजलक्ष्मी से अलग हो गए. वह अगले 42 वर्षों तक महल परिसर में ही रहीं. उनकी डायरियां आज भी मौजूद हैं. उनमें वो बातें भी हैं जो 1934 में वास्तव में क्या हुआ था, इस वजह को बयां करती है. 1934 में, जिस वर्ष दोनों अलग हुए थे. उसी वर्ष महाराजा ने दोबारा विवाह किया. दूसरी महारानी का नाम कामेश्वरी प्रिया था. वो भी शिक्षित, सामाजिक रूप से सक्रिय और आधुनिक थीं.

महाराजा गंगा बाई को विशेष रूप से महाराष्ट्र से उन्हें पढ़ाने के लिए लाए थे. उन्होंने समकालीन समाज में ढलना, प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करना और सामाजिक समारोहों में अपने पति के साथ आत्मविश्वास से खड़े होना सीखा.

वह उनके साथ राजनेताओं और अन्य राजपरिवार के सदस्यों से मुलाकातों में जाती थीं. उन्होंने दरभंगा राज की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया. महाराजा इससे बहुत प्रसन्न हुए। और फिर, शादी के महज सात-आठ साल बाद ही उनका देहांत हो गया.

फिर आई तीसरी रानी कामसुंदरी

दो साल से ज़्यादा समय तक महाराजा ने पुनर्विवाह का विरोध किया. फिर उनकी माता यानी राजमाता ने अपने बेटे का अकेलापन देखा. 1943 में (कुछ लोग 1940 कहते हैं), उन्होंने उन्हें एक बार फिर शादी करने के लिए मना लिया. दुल्हन कल्याणीजी थीं, जो विवाह के बाद महारानी कामसुंदरी बन गईं.

वह महाराजा से काफी छोटी थीं और उनकी दूसरी पत्नी के विपरीत, उन्हें उस आधुनिक दुनिया से तालमेल बिठाने में कठिनाई होती थी, जिसमें महाराजा उन्हें रखना चाहते थे. लेकिन उनमें फोटोग्राफी का एक जुनून था. 1943 से 1962 तक, 19 वर्षों तक, वे महाराजा और महारानी के रूप में एक साथ रहे और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता तक के उथल-पुथल भरे दौर में भारत की सबसे बड़ी जागीरों में से एक का प्रबंधन किया. रानी ने महल के जीवन की तस्वीरें खींचीं और मिथिला की रानी की पारंपरिक भूमिका को निभाया.

महाराज की रहस्यमय मृत्यु

1 अक्टूबर, 1962 को महाराजा दुर्गा पूजा के लिए दरभंगा गए. वे कलकत्ता के मिडलटन स्ट्रीट स्थित दरभंगा हाउस से अपने आलीशान रेलवे सैलून से नरगोना पैलेस स्थित अपने निजी रेलवे टर्मिनल पर पहुंचे. वे 54 वर्ष के थे, देखने में स्वस्थ और खुशमिजाज थे. उस सुबह, वह अपने सुइट के बाथरूम के बाथटब में मृत पाए गए.

इस खबर ने भारत और पूरी दुनिया को झकझोर दिया. भला एक स्वस्थ और एक्टिव 54 साल का शख्स की अपने बाथरूम में अचानक मौत कैसे हो सकती है? फिर भी, उनकी दो जीवित महारानियों की उपस्थिति में उसी दिन माधवेश्वर में उनका अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया. कोई जांच नहीं की गई. किसी भी प्रश्न का आधिकारिक रूप से उत्तर नहीं दिया गया. मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया.

महाराजा ने एक साल पहले, 5 जुलाई 1961 को वसीयत बनाई थी. महाराजा की कोई संतान नहीं थी. उनके भाई, राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह का पहले ही निधन हो गया था और वे तीन पुत्र छोड़ गए थे. जीवेश्वर सिंह (वयस्क और विवाहित), यज्ञेश्वर सिंह (नाबालिग) और सुभाषेश्वर सिंह (नाबालिग).

वसीयत में दोनों पत्नियों के जीवनकाल के दौरान उनके लिए प्रावधान किया गया था. बड़ी रानी का निधन 1976 में हुआ था. सरकार द्वारा दिल्ली स्थित दरभंगा हाउस को जब्त किए जाने के बाद, महारानी कामसुंदरी बगल के एक छोटे से मकान में रहने लगीं. दरभंगा में रहने के दौरान, वह लगभग 1980 तक नरगोना पैलेस में ठहरती रहीं. तब नरगोना परिसर में उनके लिए कल्याणी हाउस का निर्माण किया गया. कुछ दिन पहले 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जिससे एक महान साम्राज्य का अंत हो गया.

