ठंड के मौसम में भी चलाना चाहिए कार का AC, वर्ना बड़ा नुकसान! जानिए क्यों

ठंड के मौसम में कार का AC चलाना लोगों द्वारा बेवजह की बात मानी जाती है. हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है. गर्मियों के मौसम की तरह ठंड के मौसम में भी AC चलाने के काफी बेनेफिट्स हैं. ठंड के मौसम में AC सिस्टम चला कर आप अपनी कार के इंजन से लेकर एयर कंडीशनिंग सिस्टम तक को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

X

Why you should run your car AC in the winter