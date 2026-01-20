scorecardresearch
 
मेरा तो कोई जुगाड़ भी नहीं है... फिर कैसे मिलेगी जॉब? यहां चलेगा हर नौकरी का पता

Job Platforms: अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और आप नौकरी पाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि किन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको जॉब मिल सकती है.

प्राइवेट जॉब की अपडेट कई पोर्टल्स से पा सकते हैं. (Photo: Pixabay)
अक्सर पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे बड़ा संकट होता है नौकरी का. कई बार टैलेंटेड होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है. कहीं भी वैकेंसी का सही समय पर पता ना चलने की वजह से कई लोग पीछे रह जाते हैं और सही वक्त पर नौकरी नहीं मिल पाती. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन-कौन से प्लेटफॉर्म हैं, जिनके जरिए आप प्राइवेट नौकरियों की वैकेंसी के बारे में भी पता कर सकते हैं. इससे आपको वैकेंसी की अपडेट मिलती रहेगी और आप अपनी मनपसंद नौकरी पा सकेंगे. 

LinkedIn

LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको ना सिर्फ जॉब की अपडेट मिलती है जबकि प्रोफेशन नेटवर्क भी आपका मजबूत होता है. यहां खास बात ये है कि अधिकतर जॉब अपडेट यहां कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों की ओर से शेयर किए जाते हैं. ऐसे में किसी कंसल्टेंसी का चक्कर नहीं रहता है और आप सीधे नियोक्ता से बात कर सकते हैं. साथ ही यहां एचआर ही सीधे अपडेट देते हैं, जिससे आपके नौकरी लगने के चांस ज्यादा रहते हैं. ऐसे में आप अपने सेक्टर के एचआर, कंपनियों को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलते रहे. 

Naukri डॉट कॉम

ये भारत का सबसे लोकप्रिय जॉब पोर्टल है. यहां आपको लाइव जॉब अलर्ट मिलते हैं और बहुत सी कंपनियां इस पोर्टल के जरिए ही रिक्रूटमेंट कर रही हैं. लेकिन, इन पोर्टल पर कई कंसल्टेंसी फर्म भी हैं,  जो रिक्रूटमेंट का काम करती हैं. ऐसे में आपको किसी भी फ्रॉड से बचकर रहना होगा. यहां आप अपने प्रोफ़ाइल रखकर जॉब अलर्ट ईमेल/नोटिफिकेशन पा सकते हैं. 

Indeed

इंडिया सहित दुनियाभर की प्राइवेट जॉब पोस्टिंग की सूचना मिलती है. सर्च फीचर से लोकेशन, सैलरी और रोल के हिसाब से वैकेंसी खोज सकते हैं. 

Monster India

यहां अलग अलग इंडस्ट्री की प्राइवेट कंपनियां अपनी वैकेंसी की लिस्टिंग करते हैं. यहां आप अपनी रिज़्यूमे सबमिट कर सकते हैं और जॉब अलर्ट ले सकते हैं.

कई अन्य पोर्टल भी हैं

इसके अलावा आप TimesJobs, Glassdoor, Quikr Jobs, PvtJob , SarkariNaukris  आदि के जरिए भी नौकरी की अपडेट पा सकते हैं.  इसके लिए हर फील्ड के हिसाब से भी कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर अपडेट शेयर किए जाते हैं. 
 

---- समाप्त ----
