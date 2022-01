UPTET 2021: कड़ी सुरक्षा के बीच यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन, कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट्स के लिए ये खास इंतजाम!

UPTET Exam 2021: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) आज (रविवार) यानी 23 जनवरी को आयोजित की जा रही है. UPTET परीक्षा दो पालियों में सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2021) की पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 2:30 से 5:00 बजे तक होगी.

पहली पाली में प्राथमिक स्तर के लिए 12,91,627 और दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8,73,552 कैंडिडेट्स को सम्मिलित होना है. परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण साथ लेकर जाने की इजाजत नहीं है.

UP Teacher Eligibility Test being conducted with COVID protocols at Islamia College in Lucknow . "All arrangements have been made including curbs to check malpractices," says Sonam.



UP TET paper were cancelled last year following the alleged leak of question paper. pic.twitter.com/EftCElDChw