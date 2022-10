UP Police Constable Jobs: यूपी पुलिस 26000 कॉन्स्टेबल भर्ती आयु सीमा में छूट की मांग तेज, दिए ये तर्क

UP Police Constable Recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की 26000 भर्ती के लिए आवेदन शुरू करने वाला है, जिसकी सूचना कई महीने पहले दी गई थी. इस भर्ती (UP Police Constable Recruitment) का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है. नोटिफिकेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस बीच उम्मीदवार यूपी पुलिस 26000 कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में काफी लंबे इंतजार के बाद यूपी पुलिस विभाग ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कुल 534 कॉन्स्टेबल भर्ती निकाली है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस बीच उम्मीदवार 26000 कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा में 02 वर्ष से 04 वर्ष की छूट की मांग कर रहे हैं.

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग क्यों?

दरअसल, यूपी में 2018 में यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती निकाली थी. इसके बाद कोरोना वायरस (COVID-19) के चलते कोई भर्ती नहीं निकाली गई. हालांकि, उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहे. 2018 के बाद पिछले चार साल से उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती (UP Police Recruitment) का इंतजार कर रहे हैं. 26000 कॉन्स्टेबल भर्ती के ऐलान के बाद उम्मीदवार को एक उम्मीद दिखाई दी. लेकिन इस भर्ती के लिए बहुत से उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं. इसलिए उम्मीदवार आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं.

उम्मीदवार ट्विटर पर #UPPOLICE_CONSTABLE_AGE_RELAXATION के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती की आयु सीमा में दो वर्ष की छूट की मांग कर रहे हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती वर्ष 2018 के बाद इन चार वर्षो में नहीं आई है. परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में हम प्रतियोगी छात्र Over Age हो गए हैं. कृपया हमारे साथ न्याय करें, उम्र में दो वर्ष की छूट दें.

Aagami up police bharti me 2 saal ka age relaxation milna chaiye kyuki bhut se bacche jo up police me bharti hone ka sapna dekh rahe the tyri me the bharti late hone ki vjha se over age ho gye hai jinko ek bar bhi mauka ni mil pyga is bharti me #UPPOLICE_CONSTABLE_AGE_RELAXATION