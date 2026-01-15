scorecardresearch
 
10वीं पास के लिए निकली RBI में भर्ती, मिलेगी इतनी सैलरी, जल्द कर दें आवेदन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 572 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन शुरू हो चुकी है, जो 4 फरवरी को बंद हो जाएगी. बता दें कि ये भर्ती पैनल ईयर 2025 के तहत की जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 572 पदों पर भर्ती निकाली है.(Photo: Pexels)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये भर्तियां पैनल ईयर 2025 के तहत जारी की गई है, जिसके जरिए कुल 572 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों पर आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो गया है, जो 4 फरवरी को बंद हो जाएगा. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर कर सकते हैं. 

वहीं, इनसे जुड़ी परीक्षाएं संभावित रूप से 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच आयोजित हो सकती है. 

इन तारीखों पर दे ध्यान

रिजर्व बैंक के इन पदों पर आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 4 फरवरी को बंद हो जाएंगे. वहीं, फीस भुगतान की आखिरी तारीख 4 फरवरी ही है. 

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. वहीं, अगर एज लीमिट की बात करें, तो उम्मीदवार की न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 25 साल निर्धारित की गई है. 

इतनी मिलेगी सैलरी 

इन पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में हर महीने लगभग 46,029 रुपये मिलेंगे. वहीं, अगर वे बैंक की ओर से दिए गए आवास में नहीं रह रहे हैं तो, उन्हें सैलरी का 15 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस के रूप में दिया जाएगा.    
 

क्या है इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस?

जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन एग्जाम और भाषा टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. एग्जाम के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा जिनमें रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. 

ऐसे करें आवेदन 

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.
  • इसके बाद रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिस अटेंडेंट पैनल ईयर 2025 लिंक पर क्लिक करें. 
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरा करें. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें और उसे डाउनलोड करें. 
