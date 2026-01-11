इस हफ्ते इन विभागों में निकली भर्ती,12वीं से ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इस हफ्ते हजारों नौकरियों उनका इंतजार कर रही है. ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इन विभागों में नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग विभागों में कुल 8,509 पदों पर भर्ती निकली है. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे में किन-किन विभागों में भर्ती निकली है आइए जानते हैं.

OSSSC

ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने RO, ARO समेत अन्य पदों पर 3, 350 भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन 7 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 31 जनवरी को बंद हो जाएंगे. इस पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वीं पास या ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. वहीं, अलग सिलेक्शन प्रोसेस की बात उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा.

मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक भर्ती



मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर 2,076 भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन 6 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 5 फरवरी को बंद हो जाएंगे. इस पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. वहीं, अलग सिलेक्शन प्रोसेस की बात उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट के बेसिस पर होगा.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती ने जेल वार्डर के 1,733 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन 8 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 7 फरवरी को बंद हो जाएंगे. इस पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है. वहीं, अलग सिलेक्शन प्रोसेस की बात उम्मीदवारों का चयन फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जाम और मेडिकल टेस्ट के बेसिस पर होगा.

राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग भर्ती ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1,100 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन 13 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 11 फरवरी को बंद हो जाएंगे. इस पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc (एग्रीकल्चर) या BSc (हॉर्टिकल्चर) में पास होना अनिवार्य है. वहीं, अलग सिलेक्शन प्रोसेस की बात उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा.

इंडियन आर्मी भर्ती

इंडियन आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) के 350 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन 7 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 5 फरवरी को बंद हो जाएंगे. इस पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है. वहीं, अलग सिलेक्शन प्रोसेस की बात उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा.

