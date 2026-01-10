NPCIL ने 114 पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए मौका

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने पावर स्टेशन में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऐसे में पावर स्टेशन में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये बेहद खास मौका है. यह भर्ती महाराष्ट्र में स्थित तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए की जा रही है. NPCIL ने कुल 114 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि NPCIL ने नोटिफिकेशन में साफ किया है कि ये आवेदन केवल भारतीय नागरियों के लिए है. इस पद पर अप्लाई करने वाले लोग भारतीय नागरिक होने चाहिए.

कौन-कौन कर सकता है अप्लाई?

इस पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी और ग्रेजुएट करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू होंगे और 4 फरवरी को बंद हो जाएंगे.

इन पदों पर के लिए निकली भर्ती

NPCIL ने जिन पदों पर भर्ती निकाली है उनमें साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडियरी ट्रेनी, टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड-1 शामिल है.

क्या है शैक्षणिक योग्यता ?

कुछ पदों के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री अनिवार्य है. तो वहीं, कुछ पदों के लिए केवल 10वीं या 12वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई जरूरी है. असिस्टेंट ग्रेड-1 पदों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है.

सिलेक्शन प्रोसेस पर दें ध्यान

इस पद पर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के जरिए होगा. इसके बाद तकनीकी पदों के लिए स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा. वहीं, कुछ पदों पर इंटरव्यू लिया जाएगा. आखिरी में सभी चरणों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ खत्म हो जाएगा.

इस तरह करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाएं.

इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा. बाद में दिए गए फॉर्म में अपने से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करें.

डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद पद का चयन करें. इसके बाद फोटो, साइन और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

