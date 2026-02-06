NCERT में नौकरी का शानदार मौका, टीचिंग के साथ इन उम्मीदवारों के पास भी है चांस 

टीचिंग फील्ड में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अपडेट सामने आया है. NCERT ने टीचिंग और लाइब्रेरियन के कुल 117 पदों पर भर्ती निकाली है. ऐसे में एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए ये अच्छा मौका है. वहीं, NCERT ने विभिन्न सबजेक्ट के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं.

और पढ़ें

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं जो 20 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकरआवेदन कर सकते हैं.

ये पद हैं शामिल

NCERT की ओर से जारी इस भर्ती अभियान में शिक्षा और रिसर्च सेक्टर से जुड़े कई बेहद अहम पद शामिल किए गए हैं. भर्ती के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और कई अन्य शामिल हैं. इसके साथ ही डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद भी शामिल हैं.

बन सकते हैं टीचर

इस भर्ती के जरिए कई स्पेशलाइज्ड विषयों जैसे साइंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एजुकेशन और साइकोलॉजी के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है. इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, फूड न्यूट्रिशन, स्टैटिस्टिक्स,कंप्यूटर एजुकेशन, रूरल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी मौके हैं.

Advertisement

आवेदन के लिए ये है योग्यता



आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में मास्टर या पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य है. साथ ही NET, SLET या SET जैसी पात्रता परीक्षा पास होना भी जरूरी है. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता अलग तय की गई हैं.

चयनित उम्मीदवारों को मिलेगी इतनी सैलरी

NCERT भर्ती में नियुक्त हुए उम्मीदवारों को पद के अनुसार लगभग 57,700 रुपये से 1,44,200 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा सरकारी नौकरी से जुड़े अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएगी.

आवेदन शुल्क का करना होगा भुगतान

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. अलग-अलग श्रेणियों के ये शुल्क निर्धारित किए गए हैं. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, लेकिन एससी, एसटी और PwD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाएं.

इसके बाद भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी फिल करें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें

---- समाप्त ----