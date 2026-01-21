ये हैं वो सरकारी भर्तियां... जिनकी चर्चा कम होती है और लग जाए तो मिलती है मोटी सैलरी!

आज के समय में ज्यादातर युवा लाखों के पैकेज को छोड़ सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं. इस फील्ड में केवल सैलरी नहीं बल्कि सम्मान और कई सुविधाएं भी मिलती हैं. बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. लेकिन जब भी सरकारी नौकरी की बात होती है तो, चर्चा UPSC, SSC और बैंकिंग परीक्षाओं की सीमित रह जाती है.

लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी सरकारी भर्तियां हैं, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है लेकिन अगर इन पदों पर चयन हो जाए तो न केवल अच्छी सैलरी मिलती है बल्कि उसके साथ कई सुविधाएं भी आती हैं. तो चलिए जानते हैं इन जॉब्स के बारे में.

इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा (ESE)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित की जाने वाली इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा (ESE) देश की सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी परीक्षाओं में से एक है. इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को रेलवे, रक्षा, पावर और CPWD जैसे विभागों में ग्रुप- A अधिकारों के लिए भर्ती की जाती है. वहीं, अगर इसकी सैलरी की बात करें तो, फ्रेशर्स की लगभग हर महीने 70 हजार रुपये से ज्यादा होती है. वहीं, प्रमोशन के बाद ये दो लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO)

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) एक ऐसी पोस्ट है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है लेकिन पावर,प्रोफाइल और सैलरी तीनों बेहद शानदार होती है. ये पद ग्रुप-B में आती है. ASO केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नीति, फाइल मूवमेंट समेत कई पदों पर कामकाज को संभालते हैं. इसमें आपको हर महीने 1.5 से लेकर 2.5 लाख रुपये की सैलरी मिल सकती है.

RBI ग्रेड-B अधिकारी

इसके अलावा RBI ग्रेड-B का पद युवाओं के बीच तेजी से पसंद किया जा रहा है. यह एक पॉलिसी लेवल की जॉब है. ये देश की आर्थिक नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनकी सैलरी 77 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

SEBI और NABARD ग्रेड-A

वहीं, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो, SEBI और NABARD ग्रेड-A पोस्ट एक अच्छा विकल्प है. SEBI ग्रेड-A अधिकारी देश के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर करने का काम करते हैं. इन पदों पर काम कर रहे उम्मीदवारों को हर महीने 1.1 से 1.3 लाख रुपये सैलरी मिल सकती है. वहीं, NABARD अधिकारी देश के ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर फाइनेंस से जुड़े काम को देखते हैं. इनकी सैलरी का बात करें तो, ये 90 हजार से 1.05 लाख रुपये प्रति महीने हो सकती है.

