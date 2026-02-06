IAS, IPS तो पता है... IDES, ITS, ICLS के बारे में जानते हैं? ये भी UPSC परीक्षा से बनते हैं
जब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की बात होती है, तो UPSC का नाम अपने-आप चर्चा में आ जाता है. हर साल लाखों युवा इसे सिर्फ IAS और IPS तक सीमित समझकर तैयारी में जुट जाते हैं. लेकिन क्या सच में UPSC की दुनिया इतनी ही छोटी है? इसका जवाब है नहीं, तो चलिए जानते हैं कि UPSC और किन-किन परीक्षाओं का आयोजन करवाता है.
UPSC का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में IAS और IPS का ही ख्याल आता है. ऐसे में लाखों युवा यही दो परीक्षा का बारे में जानकर अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि इस परीक्षा से सिर्फ यही दो पद नहीं मिलते. UPSC के जरिए ऐसे अफसर भी चुने जाते हैं, जो बिना ज्यादा चर्चा में आए देश के प्रशासन, कानून और व्यवस्था को संभालते हैं. ये पद कम जाने-पहचाने हैं, लेकिन इनका काम सिस्टम के लिए उतना ही जरूरी है.
UPSC की Civil Services Examination (CSE) से कुल मिलाकर 20 से अधिक सेवाओं में अफसर नियुक्त किए जाते हैं. इनमें इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस (IDES), इंडियन ट्रेड सर्विस(ITS) और भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा (ICLS) जैसी सेवाएं शामिल हैं.