स्टेनोग्राफर और एमटीएस समेत कई पदों पर जल्द कर लें आवेदन, ये है लास्ट डेट

आयकर विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के पास बेहद ही खास मौका है. स्टेनोग्राफर और एमटीएस समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 

आयकर विभाग में स्टेनोग्राफर और एमटीएस समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo: Pexels )
आयकर विभाग में नौकरी का सपना देख रहे उम्मदवारों के पास अच्छा मौका है. विभाग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड-II, टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस के पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इसके जरिए कुल 97 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं. 

ये है शैक्षणिक योग्यता 

स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही टैक्स असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ एमटीएस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 10वीं पास होना चाहिए. 

आवेदन की ये है एज लीमिट 

स्टेनोग्राफर ग्रेड-II और टैक्स असिस्टेंट के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की एज 18 से 27 साल के बीच निर्धारित की गई है. इसके साथ ही एमटीएस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 साल निर्धारित की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक एज में छूट दी जाएगी. 

मिलेगी इतनी सैलरी 

स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के पदों पर नियुक्त हुए उम्मीदवारों को हर महीने 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये, टैक्स असिस्टेंट के पदों पर उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये और एमटीएस के पदों पर उम्मीदवारों को 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये हर महीने दिए जाएंगे. 
 
देना होगा आवेदन शुल्क 

इन पदों पर आवेदन करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये निर्धारित की गई है. 
 

