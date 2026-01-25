हरियाणा में नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा है सैलरी, इन प्रोफेशन वाले के लिए है खास 

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन भर्ती के तहत वेटरनरी सर्जन के पदों पर नियुक्ति की जाएगी. कमीशन ने इन पदों पर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 19 फरवरी तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
भर्ती के तहत वेटरनरी डॉक्टरों को सरकारी नौकरी पाने का ये शानदार मौका है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय पर इस पद पर आवेदन कर दें ताकि आगे जाकर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.
अलग-अलग विभागों में भर्ती
इस भर्ती के जरिए हरियाणा के अलग-अलग सरकारी विभागों में वेटरनरी सर्जन के पद पर नियुक्ति की जाएगी. यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास है जिन्होंने वेटरनरी साइंस की पढ़ाई की है और काफी टाइम से नौकरी की तलाश कर रहे हैं.
क्या है योग्यता?
पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता की बात करें तो, उनके पास वेटरनरी साइंस और एनिमल हसबेंड्री में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उन्हें हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए.
ये है एज लीमिट
इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम एज 22 साल और अधिकतम एज 42 साल निर्धारित की गई है. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसारएज में छूट दी जाएगी.
मिलेगी इतनी सैलरी
जो भी उम्मीदवार इस पद पर नियुक्त होंगे उन्हें हर महीने 53,100 से लेकर 67,800 रुपये सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.
आवेदन शुल्क का भुगतान
ऑनलाइन अप्लाई करते समय उम्मीदवारों को आवदेन शुल्क का भुगतान करना होगा. सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 250 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए ये राशि 250 रुपये है.
इस तरह करें आवेदन