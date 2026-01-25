scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हरियाणा में नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा है सैलरी, इन प्रोफेशन वाले के लिए है खास 

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं. 

Advertisement
X
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo: Pexels )
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo: Pexels )

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन भर्ती के तहत वेटरनरी सर्जन के पदों पर नियुक्ति की जाएगी. कमीशन ने इन पदों पर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 19 फरवरी तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

भर्ती के तहत वेटरनरी डॉक्टरों को सरकारी नौकरी पाने का ये शानदार मौका है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय पर इस पद पर आवेदन कर दें ताकि आगे जाकर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. 

अलग-अलग विभागों में भर्ती 

सम्बंधित ख़बरें

बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार. (Photo: ITG)
चार साल की बेटी 50 तक गिनती नहीं लिख पाई... पिता ने गुस्से में इतना पीटा कि हो गई मौत
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए कई विभागों में नौकरी निकली है. (Photo: Pexels)
इन विभागों में निकली शानदार जॉब वैकेंसी, एक के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा 
इलाज के नाम पर हत्या.(Photo: Representational)
गिनती नहीं लिख पा रही थी मासूम, पिता ने पीट-पीटकर 4 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट
नजफगढ़ ड्रेन में आधुनिक ड्रेजिंग अभियान शुरू (Photo: PTI)
यमुना में बढ़ा अमोनिया का लेवल, राजधानी के कई इलाकों में गहराया जल संकट
गुरुग्राम में फ्लैट या प्लॉट खरीदने से पहले यह चेतावनी ज़रूर पढ़ें
गुरुग्राम में घर लेने वालों को HRERA की चेतावनी, गलत ब्रोकर से डील पर डूब सकता है पैसा

इस भर्ती के जरिए हरियाणा के अलग-अलग सरकारी विभागों में वेटरनरी सर्जन के पद पर नियुक्ति की जाएगी. यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास है जिन्होंने वेटरनरी साइंस की पढ़ाई की है और काफी टाइम से नौकरी की तलाश कर रहे हैं. 

क्या है योग्यता?

पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता की बात करें तो, उनके पास वेटरनरी साइंस और एनिमल हसबेंड्री में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उन्हें हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. 

Advertisement

ये है एज लीमिट 

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम एज 22 साल और अधिकतम एज 42 साल निर्धारित की गई है. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसारएज में छूट दी जाएगी. 

मिलेगी इतनी सैलरी 

जो भी उम्मीदवार इस पद पर नियुक्त होंगे उन्हें हर महीने 53,100 से लेकर 67,800 रुपये सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा. 

आवेदन शुल्क का भुगतान 

ऑनलाइन अप्लाई करते समय उम्मीदवारों को आवदेन शुल्क का भुगतान करना होगा. सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 250 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए ये राशि 250 रुपये है. 

इस तरह करें आवेदन 

  • पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in  पर जाएं. 
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल को सही से फिल करें. 
  • बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.  

   

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement