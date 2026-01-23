इन उम्मीदवारों के लिए नौकरी का शानदार मौका, मेडिकल फील्ड में इस पद पर बना सकते हैं करियर

MBBS पास उम्मीदवारों के लिए ये समय सरकारी नौकरी पाने का बेहद खास मौका है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने IMO ग्रेड-II के 225 पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस पद पर उम्मीदवारों का चयन UPSC CMSE 2024 की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर किया जाएगा. इसके लिए किसी भी तरह का कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना होगा. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले कर लें.

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में ली जाएगी जिसके लिए आवेदन प्रोसेस 20 जनवरी से शुरू हो गए हैं और आखिरी डेट 17 फरवरी,2026 निर्धारित की गई है. इससे जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.gov.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं.

होनी चाहिए ये डिग्री

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही रोटेटिंग इटर्नशिप पूरी की हो. जिन भी उम्मीदवारों ने इटर्नशिप नहीं किया है, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इतनी होनी चाहिए एज लीमिट

वहीं, अगर एज लीमिट की बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम एज 35 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, ST,SC, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

इतनी मिलेगी सैलरी

IMO ग्रेड-II पद पर चयनित उम्मीदवार को बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये हर महीने दी जाएगी. इसके अलावा कई सारे सरकारी फायदे भी मिलेंगे.

ये है सिलेक्शन प्रोसेस

बता दें कि इस पद पर सेलेक्ट होने के लिए कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना होगा. उम्मीदवारों का चयन UPSC CMSE 2024 की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और जो उम्मीदवार फिटनेस मानकों पर खरे उतरेंगे, उनका चयन किया जाएगा.

इस तरह करें आवेदन

इस भर्ती में आवेदन ऑफलाइन मोड में करना होगा. इसके लिए उम्मीदवार को अपना भरा हुआ आवेदन पत्र सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजना होगा.

इस पते पर भेजे आवेदन



Joint Director (Recruitment),

ESI Corporation,

Panchdeep Bhawan, CIG Marg,

New Delhi - 110002

ये है जरूरी डॉक्यूमेंट

पासपोर्ट साइज अपडेटेड फोटो.

जन्मतिथि प्रमाण पत्र .

MBBS डिग्री का प्रमाण पत्र.

MBBS की सभी मार्कशीट्स.

अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी होने का प्रमाण पत्र.

UPSC CMSE 2024 का रोल नंबर और अंक विवरण.

UPSC से मार्क्स शेयर करने की सहमति पत्र.

पहचान पत्र की कॉपी (आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी).

उम्मीदवार के साइन.

