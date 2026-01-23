scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इन उम्मीदवारों के लिए नौकरी का शानदार मौका, मेडिकल फील्ड में इस पद पर बना सकते हैं करियर

ESIC ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर (IMO) ग्रेड-II के 225 पदों पर MBBS पास उम्मीदवारों का आवेदन मांगा है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं. 

Advertisement
X
ESIC ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर (IMO) ग्रेड-II के 225 पदों पर आवेदन मांगा है. (Photo: Getty Images)
ESIC ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर (IMO) ग्रेड-II के 225 पदों पर आवेदन मांगा है. (Photo: Getty Images)

MBBS पास उम्मीदवारों के लिए ये समय सरकारी नौकरी पाने का बेहद खास मौका है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने IMO ग्रेड-II के 225 पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस पद पर उम्मीदवारों का चयन UPSC CMSE 2024 की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर किया जाएगा. इसके लिए किसी भी तरह का कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना होगा. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले कर लें. 

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में ली जाएगी जिसके लिए आवेदन प्रोसेस 20 जनवरी से शुरू हो गए हैं और आखिरी डेट 17 फरवरी,2026 निर्धारित की गई है. इससे जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.gov.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं.

होनी चाहिए ये डिग्री 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में सुबह-सुबह हल्की बारिश
ठंड के बीच बारिश, दिल्ली-NCR में चल रहीं तेज हवाएं, बर्फबारी के कारण श्रीनगर में लैंडिंग-टेकऑफ बाधित
A total of 30 tableaux will be taken out on the path of duty on the occasion of 77th Republic Day of India
IAF का 'ऑपरेशन सिंदूर' फॉर्मेशन, 30 झांकियां... 26 जनवरी पर भारत की सैन्य शक्ति का होगा भव्य प्रदर्शन
Nizamuddin Dargah पर भी मनाई जाती है Basant Panchami?
Delhi Weather
दिल्ली में कल दिनभर बादल छाए रहेंगे, बारिश का भी अलर्ट... पहाड़ों पर होगी बर्फबारी
Delhi police unveils advanced AI glasses for Republic Day security
दिल्ली पुलिस को मिला AI चश्मा, ऐसे करेगा अपराधियों की पहचान

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही रोटेटिंग इटर्नशिप पूरी की हो. जिन भी उम्मीदवारों ने इटर्नशिप नहीं किया है, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

इतनी होनी चाहिए एज लीमिट 

वहीं, अगर एज लीमिट की बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम एज 35 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, ST,SC, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. 

इतनी मिलेगी सैलरी

IMO ग्रेड-II पद पर चयनित उम्मीदवार को बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये हर महीने दी जाएगी. इसके अलावा कई सारे सरकारी फायदे भी मिलेंगे. 

Advertisement

ये है सिलेक्शन प्रोसेस 

बता दें कि इस पद पर सेलेक्ट होने के लिए कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना होगा. उम्मीदवारों का चयन UPSC CMSE 2024 की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और जो उम्मीदवार फिटनेस मानकों पर खरे उतरेंगे, उनका चयन किया जाएगा. 

इस तरह करें आवेदन 

इस भर्ती में आवेदन ऑफलाइन मोड में करना होगा. इसके लिए उम्मीदवार को अपना भरा हुआ आवेदन पत्र सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजना होगा. 

इस पते पर भेजे आवेदन

 
Joint Director (Recruitment),
ESI Corporation,
Panchdeep Bhawan, CIG Marg,
New Delhi - 110002

ये है जरूरी डॉक्यूमेंट 

  • पासपोर्ट साइज अपडेटेड फोटो.
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र .
  • MBBS डिग्री का प्रमाण पत्र.
  • MBBS की सभी मार्कशीट्स.
  • अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी होने का प्रमाण पत्र.
  • UPSC CMSE 2024 का रोल नंबर और अंक विवरण.
  • UPSC से मार्क्स शेयर करने की सहमति पत्र.
  • पहचान पत्र की कॉपी (आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी).
  • उम्मीदवार के साइन. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    Advertisement