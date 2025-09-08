जोरावर लाइट टैंक के शुरुआती टेस्ट पूरे, अब सेना लद्दाख में करेगी यूजर ट्रायल

भारत के पहले स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर प्राइमरी ट्रायल पूरा हो चुका है. सितंबर-अक्टूबर में लद्दाख में भारतीय सेना इसका यूजर ट्रायल शुरू कर देगी. इस टैंक ने अपनी शुरुआती जांच में 105 मिमी तोप की फायरिंग, गतिशीलता और पानी में तैरने की क्षमता को दिखाया. डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी. कामत ने इसकी पुष्टि की है.
जोरावर लाइट टैंक: क्यों है खास?
जोरावर लाइट टैंक को खास तौर पर लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बनाया गया है, जहां भारी टैंक जैसे टी-72 और टी-90 काम करने में मुश्किल पाते हैं. इसका वजन सिर्फ 25 टन है, जो इसे हल्का और तेज बनाता है. यह टैंक 2020 में भारत-चीन के गलवान घाटी विवाद के बाद शुरू किए गए प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जब चीन ने अपने टाइप-15 लाइट टैंक को LAC पर तैनात किया था. जोरावर को इसका जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है.
इस टैंक की कुछ खास विशेषताएं हैं...
ट्रायल में अब तक क्या हुआ?
जोरावर टैंक ने कई महत्वपूर्ण जांच पास कर ली हैं...
डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी. कामत ने बताया कि सितंबर या अक्टूबर 2025 से लद्दाख में यूजर ट्रायल शुरू होंगे. ये ट्रायल 12-18 महीने तक चलेंगे, जिसमें सेना टैंक को गर्मी, सर्दी और ऊंचाई वाले इलाकों में परखेगी. 2027 तक टैंक सेना में शामिल होने की उम्मीद है.
स्वदेशी और वैश्विक सहयोग
जोरावर टैंक भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का शानदार उदाहरण है. इसे डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (CVRDE) और L&T ने सिर्फ दो साल में बनाया. कई छोटी-बड़ी भारतीय कंपनियां (MSME) भी इसके सब-सिस्टम बनाने में शामिल हैं. हालांकि, कुछ हिस्से विदेशी हैं...
सेना की जरूरत और भविष्य
भारतीय सेना ने 354 जोरावर टैंक खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें 59 टैंकों का पहला ऑर्डर L&T को मिला है. बाकी 295 टैंकों के लिए प्रतियोगिता होगी, जिसमें भारत फोर्ज भी हिस्सा ले रहा है. इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 17,500 करोड़ रुपये है.
यह टैंक चीन के टाइप-15 लाइट टैंक का मुकाबला करेगा, जो LAC पर तैनात है. जोरावर का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और तिबेट में कई जीत हासिल की थीं.यूजर ट्रायल में टैंक की हर तरह की जांच होगी, जैसे...
भारत की सैन्य ताकत में इजाफा
जोरावर लाइट टैंक भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई देगा. यह न सिर्फ लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में सेना को मजबूत करेगा, बल्कि स्वदेशी रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा देगा. डीआरडीओ और L&T की साझेदारी ने दो साल में यह कमाल कर दिखाया. अगर यूजर ट्रायल सफल रहे, तो 2027 तक जोरावर सेना का हिस्सा बन जाएगा.