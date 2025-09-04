scorecardresearch
 

इंजन देरी के बावजूद अक्टूबर में LCA Mk1A फाइटर जेट की पहली डिलीवरी, HAL की तैयारी पूरी

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अक्टूबर 2025 में दो LCA Mk1A विमान डिलीवर करेगा, भले ही अमेरिका से इंजन देरी हुई है. 10 विमान तैयार, नासिक से पहला हैंडओवर मिलेगा. Astra-ASRAAM मिसाइल टेस्ट सफल हो चुका है. 83 विमान 2029 तक, 97 और का सौदा मंजूर. LCA Mk2 2027 में। HAL 15 Su-30 अपग्रेड कर रहा है.

HAL के नासिक प्लांट से होगी तेजस-एमके1ए की डिलीवरी. (File Photo: PTI)
HAL के नासिक प्लांट से होगी तेजस-एमके1ए की डिलीवरी. (File Photo: PTI)

भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हो गया है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अक्टूबर 2025 में पहले दो LCA Mk1A विमानों की डिलीवरी देने जा रहा है. अमेरिका से इंजन डिलीवरी में देरी के बावजूद HAL ने गति बनाए रखी है. यह विमान भारतीय वायुसेना (IAF) की ताकत बढ़ाएगा.

LCA Mk1A क्या है? स्वदेशी लड़ाकू विमान का महत्व

LCA (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) Mk1A तेजस का उन्नत संस्करण है, जो 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल फाइटर जेट है. यह स्वदेशी तकनीक से बना है, जिसमें AESA रडार, बेहतर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है. 

यह भी पढ़ें: टैरिफ टेंशन के बीच भारत और अमेरिका करेंगे सैन्य अभ्यास, साल में 5वीं बार एकसाथ होंगी दोनों देश की सेनाएं

तेजस Mk1A MiG-21 जैसे पुराने विमानों की जगह लेगा, जो IAF की स्क्वाड्रन ताकत को मजबूत करेगा. 2021 में 83 विमानों का 48000 करोड़ रुपये का सौदा हुआ, जिसमें 73 फाइटर और 10 ट्रेनर शामिल हैं. स्वदेशीकरण 50% से बढ़कर 60% हो जाएगा. यह विमान हाई-थ्रेट एयर एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, स्पीड मैक 1.8 और रेंज 1500 किमी.

LCA mk1a tejas

इंजन देरी की समस्या: अमेरिका से F404 का इंतजार

मुख्य देरी GE F404-IN20 इंजनों की थी, जो अमेरिका से आते हैं. HAL ने 2021 में GE के साथ 99 इंजनों का 5,375 करोड़ का सौदा किया था. पहला इंजन अप्रैल 2025 में आया, दूसरा जुलाई में, लेकिन सप्लाई चेन की समस्या से देरी हुई. इस महीने दो और इंजन आने हैं और साल के अंत तक 12.

GE ने 2026 से 20 इंजन सालाना देने का वादा किया है. देरी के कारण पहली डिलीवरी मार्च 2024 से खिसक गई, लेकिन अब HAL ने बैकअप प्लान से यूज्ड इंजनों का इस्तेमाल किया. 10 F414 इंजन (Mk2 के लिए) पहले ही आ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट क्या है जिसके लिए रूसी टीम कर रही स्टडी? चीन-PAK की बढ़ेगी चुनौती

पहली डिलीवरी की तैयारी: 10 विमान तैयार

HAL के स्रोतों के अनुसार, 10 विमान पहले ही बनाए और टेस्ट हो चुके हैं. नासिक प्लांट से पहला विमान तैयार है, जो अक्टूबर में हैंडओवर होगा. HAL ने नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की, जो सालाना 24 विमान बना सकती है. बेंगलुरु में दो लाइनें हैं. कुल 83 विमान अब 2029 तक मिलेंगे, चार तिमाही की देरी के बाद. HAL चीफ डीके सुनील ने कहा कि प्रोडक्शन फर्म फुटिंग पर है. 

LCA mk1a tejas

हथियार एकीकरण परीक्षण: सफलता की कहानी

LCA Mk1A ने Astra और ASRAAM मिसाइलों का सफल परीक्षण किया. यह BVRAAM (बियॉन्ड विजुअल रेंज) मिसाइलों के साथ काम करेगा. विमान में Uttam AESA रडार, EW सिस्टम और BVR मिसाइलें हैं.  

अतिरिक्त सौदा और भविष्य की योजनाएं

97 और Mk1A के लिए 62,000 करोड़ का सौदा CCS ने मंजूर किया है. कॉस्ट नेगोशिएशन पूरा हो चुका है. साइनिंग इस महीने होगी. कुल 180 विमान 2031-32 तक. Mk2 का रोलआउट 2027 में, पहली उड़ान 2026. HAL 15 अपग्रेडेड Su-30MKI पर काम कर रहा है. ALH फ्लीट की जांच इस महीने खत्म.

LCA Mk1A की पहली डिलीवरी इंजन देरी के बावजूद अक्टूबर में होना 'आत्मनिर्भर भारत' की जीत है. HAL की क्षमता बढ़ रही है, जो IAF को मजबूत बनाएगी. लेकिन समय पर डिलीवरी जरूरी है.

---- समाप्त ----
