यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रही Javelin Missiles भारत को देगा अमेरिका, वॉर जोन में जानिए ये कितने काम का

अमेरिका ने भारत को जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी है. ये वही मिसाइलें हैं जो यूक्रेन युद्ध में रूस के बड़े-बड़े टैंकों को आसानी से तबाह कर रही हैं. अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने बुधवार को यह ऐलान किया. कुल डील की कीमत करीब 93 मिलियन डॉलर (लगभग 780 करोड़ रुपये) है.
यह भी पढ़ें: भारतीय सेना के कॉम्बैट यूनिफॉर्म की नकल की तो अब खैर नहीं... जुर्माना या मुकदमा दोनों हो सकता है
जैवलिन एक पोर्टेबल (कंधे पर रखकर चलाने वाली) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है. इसे अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां – लॉकहीड मार्टिन और RTX (पहले रेथियॉन) – मिलकर बनाती हैं.
यह भी पढ़ें: भारतीय सेना अब सिर्फ हथियारों से नहीं... नेटवर्क, AI और टेक्नोलॉजी से भी दुश्मन को हराएगी
फायर एंड फॉरगेट: सैनिक मिसाइल छोड़ता है, फिर भाग सकता है. मिसाइल खुद निशाना ढूंढकर ऊपर से टैंक पर हमला करती है (टॉप अटैक). टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे कमजोर होता है, इसलिए एक ही वार में टैंक खत्म.
यह भी पढ़ें: Comet 3I/ATLAS: सौरमंडल में घूमने आया 'मेहमान'... भारत के टेलिस्कोप ने खींची पहली तस्वीर
2022 से यूक्रेन को अमेरिका ने हजारों जैवलिन मिसाइलें दीं. यूक्रेनी सैनिकों ने इनसे रूस के T-72, T-90 जैसे मजबूत टैंकों को सैकड़ों की संख्या में उड़ा दिया. ये मिसाइल इतनी प्रभावी रही कि इसे "टैंक किलर" कहा जाने लगा. रूसी टैंक ऊपर से हमले का मुकाबला नहीं कर पाते. यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है.
भारत की सेना को पहले से कुछ जैवलिन मिसाइलें हैं, लेकिन अब नई मिलेंगी तो स्टॉक बढ़ेगा. ये मिसाइलें खासतौर पर...
अभी अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को 30 दिन का समय है. अगर कोई आपत्ति नहीं हुई तो डील पक्की हो जाएगी. भारत भविष्य में जैवलिन को भारत में ही बनाने (को-प्रोडक्शन) की भी योजना बना रहा है.