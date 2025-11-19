scorecardresearch
 

भारतीय सेना के कॉम्बैट यूनिफॉर्म की नकल की तो अब खैर नहीं... जुर्माना या मुकदमा दोनों हो सकता है

भारतीय सेना ने नई डिजिटल प्रिंट कोट कॉम्बैट का डिजाइन पेटेंट करवा लिया. NIFT द्वारा तैयार तीन लेयर वाली यह जैकेट सैनिकों को हर मौसम में आराम और बेहतर छद्मावरण देगी. IPR रजिस्टर्ड होने से अब कोई नकली नहीं बना सकेगा. आत्मनिर्भर भारत और सैनिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है.

भारतीय सेना की डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म. (Photo: ITG)
भारतीय सेना की डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म. (Photo: ITG)

भारतीय सेना ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. जनवरी 2025 में नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म (डिजिटल प्रिंट) लॉन्च करने के बाद अब सेना ने नई कोट कॉम्बैट पेश की है. इसका पूरा डिजाइन और छद्मावरण पैटर्न अब कानूनी रूप से सिर्फ भारतीय सेना का है.

कोलकाता के कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स ने 27 फरवरी 2025 को आवेदन नंबर 449667-001 के तहत इस डिजाइन को रजिस्टर कर लिया. 7 अक्टूबर 2025 को यह पेटेंट जर्नल में भी छप चुका है. अब कोई भी बिना इजाजत इस कोट को बना या बेच नहीं सकता. अगर कोई ऐसा करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी – जुर्माना और मुकदमा दोनों.

Indian Army New Coat Combat

यह कोट कितनी खास है?

इस कोट को दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्शन (NIFT) ने आर्मी डिजाइन ब्यूरो की देखरेख में तैयार किया है. यह तीन लेयर वाली जैकेट है...

  • बाहर की लेयर – डिजिटल प्रिंट छद्मावरण वाली कोट. जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ – हर जगह छिपने में मदद करेगी और बहुत मजबूत है.
  • बीच की जैकेट – हल्की लेकिन गर्म रखने वाली. सांस ले सके इतनी आरामदायक, हिलने-डुलने में कोई दिक्कत नहीं.
  • अंदर की थर्मल लेयर – बहुत ठंड या गर्मी में भी शरीर का तापमान सही रखेगी और पसीना सोख लेगी. कुल मिलाकर यह कोट सैनिकों को ज्यादा आराम, बेहतर हलचल और हर मौसम में सुरक्षा देगी.

Indian Army New Coat Combat

क्यों है यह कदम जरूरी?

सेना अब पूरी तरह स्वदेशी और आधुनिक बन रही है. अपना डिजाइन रजिस्टर करवाने से नकली सामान बाजार में नहीं आएगा. सैनिकों को असली और बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा मिलेगा. यह आत्मनिर्भर भारत और सैनिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है.

---- समाप्त ----
