भारतीय सेना अब सिर्फ हथियारों से नहीं... नेटवर्क, AI और टेक्नोलॉजी से भी दुश्मन को हराएगी
भारतीय सेना ने 2026-27 को ‘नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष’ घोषित किया. डेटा को नया हथियार बनाकर AI, सुरक्षित नेटवर्क और तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन होगा. तेज निर्णय, साइबर सुरक्षा और संयुक्त ऑपरेशन मजबूत होंगे. आत्मनिर्भर भारत व भविष्य के युद्ध के लिए बड़ा डिजिटल कदम है.
Advertisement
X
भारतीय सेना 2026-27 को टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है. (Photo: Representational/Getty)
भारतीय सेना ने बड़ा ऐलान किया है – वर्ष 2026-27 को ‘टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष’ घोषित किया गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब सेना पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट हो जाएगी. हर सैनिक, हर हथियार, हर सेंसर एक-दूसरे से जुड़ जाएगा. डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेना की नई ताकत बनेंगे.
आज का युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ते
आज दुश्मन जमीन, आसमान, समुद्र, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष – हर जगह से हमला कर सकता है. ऐसे में जीत उसी की होती है जो...