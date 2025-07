तुर्की ने बना ली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इजरायल भी होगा हमले की रेंज में

22 जुलाई 2025 को तुर्की ने अपनी सबसे नई और ताकतवर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, तायफून ब्लॉक-4, दुनिया के सामने पेश की. ये तुर्की की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे इस्तांबुल में हुए IDEF 2025 डिफेंस फेयर में दिखाया गया.

तुर्की की डिफेंस कंपनी रोकेटसन (ROKETSAN) ने इसे बनाया है. ये मिसाइल अब सीरियल प्रोडक्शन (बड़े पैमाने पर उत्पादन) में है. इसकी रेंज 800 KM है. ये ध्वनि से 5.5 गुना तेज की रफ्तार से उड़ सकती है. ये मिसाइल न सिर्फ तुर्की की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी बड़ा असर डालेगी.

तायफून ब्लॉक-4: ये है क्या?

तायफून ब्लॉक-4 तुर्की की सबसे लंबी रेंज वाली शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) का हाइपरसोनिक वर्जन है. ये मिसाइल इतनी तेज और सटीक है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है. इसकी खासियतें हैं...

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की अपनी ही मिसाइल से भयानक तबाही होते-होते बची, न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास गिरी शाहीन-3

ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी जाती है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. इसकी हाइपरसोनिक स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी (हवा में दिशा बदलने की क्षमता) इसे दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम से बचने में मदद करती है.

Türkiye unveils its newest and longest range ballistic missile: ROKETSAN TAYFUN Block-4 – Hypersonic speed. – In serial production. – 10m length, 938mm diameter, 7,200kg weight. pic.twitter.com/YnYBLDpxcE

कैसे शुरू हुई तायफून की कहानी?

तायफून मिसाइल का पहला वर्जन 2022 में सामने आया था. इसे बोरा मिसाइल की बुनियाद पर बनाया गया, जो तुर्की और चीन ने मिलकर डेवलप की थी. रोकेटसन ने इसे चुपके से बनाया. अक्टूबर 2022 में रिजे-आर्टविन एयरपोर्ट से इसका पहला टेस्ट हुआ. उस टेस्ट में मिसाइल ने 561 किलोमीटर दूर समुद्र में टारगेट को 5 मीटर की सटीकता से हिट किया.

2023 में प्रोडक्शन: मई 2023 में दूसरे टेस्ट के बाद तायफून का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हुआ.

2025 में हाइपरसोनिक जंप: 3 फरवरी 2025 को तीसरे टेस्ट में तायफून ने हाइपरसोनिक स्पीड हासिल की और 561 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया.

ब्लॉक-4 का अनावरण: 22 जुलाई 2025 को IDEF 2025 में तायफून ब्लॉक-4 को दुनिया के सामने पेश किया गया.

रोकेटसन के सीईओ मुरत इकिंजी ने कहा कि तायफून ब्लॉक-4 तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री का नया रिकॉर्ड है. ये मिसाइल दुश्मन के अहम ठिकानों को दूर से नष्ट कर सकती है.

यह भी पढ़ें: अब पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक गोली बना रहे साइंटिस्ट, पहला ह्यूमन सेफ्टी टेस्ट पास

IDEF 2025: तुर्की ने क्या-क्या दिखाया?

इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर (IDEF) 2025 में तुर्की ने तायफून ब्लॉक-4 के साथ-साथ 5 और नए हथियार दिखाए...

BREAKING:



Türkiye unveiled its first hypersonic ballistic missile, the Tayfun Block 4.



The missile weighs 2,300 kilograms, measures 6.5 meters in length, and boasts a range of 800 kilometers. pic.twitter.com/9vYl5BxypG